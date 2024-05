OM : Jean-Louis Gasset encore sonné par l’élimination

Totalement secoué par l’Atalanta Bergame jeudi soir lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa (3-0), l’OM doit se relever de cet échec dans une fin de saison où les Marseillais ne sont pas encore sûrs de se qualifier pour l’Europe. En conférence de presse avant le match contre Lorient demain, Jean-Louis Gasset a admis la difficulté de repartir de l’avant.

« Comment se relever après un tel échec ? C’est vrai que le réveil est dur, vous ne dormez pas beaucoup, mais c’est à vous de donner des explications. L’incompréhension entre tenir tête à une très bonne équipe à l’aller, qui a écrasé le favori Liverpool, et ce non-match où on avait l’impression qu’ils allaient plus vite, qu’ils allaient plus haut, qu’ils frappaient plus fort. Une impression de déjà vu, c’était brutal (…). On a l’impression que l’équipe était plus fort que nous et qu’on a abdiqué. On se relève de tout dans la vie, il y a des choses plus graves que le football. Il reste trois matchs de championnat, un dernier au Vélodrome et une possibilité de qualif européenne, on fera le bilan après » a voulu souligné l’entraîneur marseillais.

