Liga : Grenade officiellement relégué en D2 espagnole

Grenade est désormais fixé sur son sort. Pointant au 19e rang en marge du coup d’envoi de la 35e journée de Liga, l’équipe de José Ramón Sandoval conservait un mince espoir de survie si elle parvenait à accrocher un résultat contre le Real Madrid, ce samedi. Il n’en sera rien puisque la courte victoire du Real Majorque face à Las Palmas (1-0) plus tôt dans la journée à définitivement entériner ses espoirs de maintien dans l’élite espagnole.

Avec 13 points de moins que le premier non relégable, le Rayo Vallecano, le club andalou ne peut donc plus rattraper son retard à quatre journées du terme de la saison. Conséquence, Grenade évoluera en deuxième division espagnole la saison prochaine, seulement un an après l’avoir quittée.