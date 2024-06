Le Real Madrid a trouvé un accord avec un grand talent argentin

Cet été, le Real Madrid a déjà réussi son mercato puisqu’il est parvenu à s’offrir enfin Kylian Mbappé jusqu’en 2029, ainsi que la pépite brésilienne Endrick (17 ans) jusqu’en 2027, avec la possibilité de prolonger le contrat jusqu’en 2030. Mais le récent vainqueur de la Ligue des Champions ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En plus du Français et du Brésilien, le Real Madrid serait sur le point d’enrôler un nouveau talent… en provenance d’Argentine, cette fois.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sport, Florentino Pérez a décidé de passer à l’action pour enrôler le jeune Franco Mastantuono (16 ans), présenté comme un joyau de River Plate depuis l’Argentine, en passe de devenir une grande star. Et le quotidien catalan révèle que le club merengue a d’ores et déjà trouvé un accord avec le milieu de terrain argentin, qui était dans son viseur depuis plusieurs mois. Les deux parties sont d’accord sur la question salariale, mais tout n’est pas encore fait.

À lire

Le Real Madrid a trouvé un nouveau gardien

Le Real en concurrence avec la Premier League

Le Real Madrid est déjà en négociations depuis un certain temps avec les dirigeants de River Plate pour se l’offrir. Mais la Casa Blanca doit encore trouver un nouvel accord avec le Millonario pour le montant du transfert, lui qui détient une clause libératoire à hauteur de 45 millions d’euros. De plus, le Real Madrid souhaite rapidement conclure cet accord en raison d’un certain intérêt de plusieurs clubs de Premier League autour du milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Déjà auteur de deux buts et d’une passe décisive en 18 rencontres avec River Plate, Franco Mastantuono est un milieu de terrain avec un pied gauche polyvalent, capable de jouer sur l’aile, en tant que milieu créatif ou comme second attaquant. Au-delà du prix fixé et des variables, le Real Madrid devra aussi se mettre d’accord sur la date d’arrivée du joueur, qui ne peut quitter son club avant sa majorité. Comme Vinicius Jr, Rodrygo, Reiner et Endrick, le Champion d’Espagne est sur le point de frapper un nouveau coup avec un jeune talent d’Amérique du Sud.