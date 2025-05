LdC : le message de Thiago Silva au PSG

Joueur et capitaine du PSG entre 2012 et 2020, Thiago Silva a disputé son dernier match sous le maillot rouge et bleu lors d’une finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich. Un an plus tard, le défenseur brésilien prenait sa revanche mais avec Chelsea face à Manchester City.

À la veille du retour contre Arsenal, le joueur de 40 ans a tenu à envoyer un message à ses anciens partenaires. «Allez les gars, je suis très fier de vous, de tout ce que vous faites cette saison. Courage ! L’opportunité est là, il faut juste aller la chercher. Bon courage à vous et bon match» envoie-t-il sur Média Carré.