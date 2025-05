Wissam Ben Yedder en Iran, ça donne quoi ?

À 34 ans et après cinq saisons passées à l’AS Monaco (118 buts et 32 passes décisives en 201 rencontres), Wissam Ben Yedder a quitté le Rocher en catimini. Embarqué dans une tornade médiatique depuis les accusations d’agression sexuelle en état d’ivresse manifeste, refus d’obtempérer, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et violences psychologiques, l’attaquant français a mis du temps avant de retrouver un club. Un temps annoncé à Montpellier et courtisé par Venise, WBY a vu son arrivée dans la cité des Doges tomber à l’eau en raison de ses ennuis judiciaires. Finalement, Ben Yedder a trouvé refuge en Iran, où il s’est engagé pour une durée d’un an et demi en faveur du Sepahan FC, club où se trouvent le champion du monde 2018 Steven Nzonzi, Bryan Dabo et le coach Patrice Carteron.

«Jusqu’à présent, il n’a pas apporté grand-chose»

« Sepahan est le troisième plus grand club du pays après Esteghlal et Persépolis. Il a remporté 5 titres de champion et 5 coupes. Il est le seul club iranien à avoir participé à la Coupe du Monde des Clubs en 2007 », nous a confié le journaliste iranien Erfan Hoseiny, qui travaille pour AsianFutbolShow. Une recrue XXL pour le club iranien, mais qui ne bouleversera pas la scène footballistique asiatique. « Compte tenu des recrutements insensés effectués par les clubs saoudiens, je ne pense pas que cela aura un grand impact sur le football asiatique ». En revanche, ce transfert a fait son petit effet en Iran. « J’ai été surpris par la rapidité avec laquelle tout s’est passé. Oui, ça a provoqué un emballement, surtout chez les fans de Persépolis. Les fans de Persépolis et de Sepahan se battent toujours les uns contre les autres. Lors de la saison 2023/24, les deux groupes de supporters ont commencé à s’insulter, ce qui a poussé la fédération à obliger que les matches de cette saison se déroulent uniquement avec des supporters exclusivement féminins », indique Hoseiny.

L’arrivée du Français a toutefois été marquée très rapidement par un premier problème administratif. Alors que les observateurs semblaient confiants, la Ligue iranienne a mis du temps à accorder sa licence au joueur en raison de ses déboires avec la justice française. « Il n’y a pas eu de demande officielle d’un autre pays pour détenir Ben Yedder et, dans un premier temps, les gens ont pensé qu’il n’y aurait pas de problème. Et puis l’Organisation de la Ligue iranienne a d’abord refusé de délivrer la carte de transfert de Wissam Ben Yedder en raison de son cas judiciaire. Sepahan et l’Organisation de la Ligue se sont ensuite rencontrés et ont résolu les problèmes. Sepahan a dû prouver qu’il n’y avait pas de procès contre lui », poursuit Hoseiny. Après des jours de négociations, Ben Yedder a enfin obtenu son précieux sésame. Mais il n’a pas fait de miracle pour autant.

Un manque de rythme

À l’heure où son club luttait en Persian Gulf Pro League, WBY n’a pas pu empêcher le Tractor FC de remporter son premier titre national. Apparu à quatre reprises sous ses nouvelles couleurs (3 fois en championnat, 1 fois en Coupe d’Iran), Ben Yedder a disputé 227 minutes et n’a pas inscrit le moindre but ni délivré de passe décisive. Une méforme qui peut se comprendre puisque le joueur n’avait plus joué de match officiel depuis le 19 mai 2024 et son but marqué lors du 4-0 infligé à Nantes par Monaco. Mais en Iran, il ne va pas devoir trop trainer pour retrouver sa forme. « Jusqu’à présent, il n’a pas apporté grand-chose et n’avait pas l’air en forme physiquement. Les supporters de Sepahan ont été déçus, surtout lors du dernier match contre Gol Gohar. Lorsqu’un joueur de son calibre rejoint une équipe en Iran, les attentes sont très élevées. Au moins pour disputer le Soulier d’or du championnat », conclut Hoseiny.

La saison de Sepahan touchant à sa fin, Wissam Ben Yedder aura tout l’été pour attaquer sa première saison complète en Iran. Et après ? « La décision de Sepahan de le garder ou non dépendra de ses performances et de son état physique. » Le message est passé, même si son entraîneur, Patrice Carteron, a pris la parole en conférence de presse pour défendre son compatriote. «Wissam Ben Yedder n’a pas joué depuis un certain temps et n’est peut-être pas encore tout à fait en forme. Notre équipe a des difficultés à marquer des buts et j’espère qu’après le prochain match (jeudi contre Havadar, ndlr) et la bonne performance de Ben Yedder, vous reviendrez sur ce que vous avez dit. Oui, Wissam Ben Yedder sera titulaire».