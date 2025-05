La mise au point de Gerard Piqué sur Lamine Yamal

Gerard Piqué a fait beaucoup de bruit en Espagne ces dernières semaines en expliquant que Lamine Yamal n’aurait pas eu sa place à l’époque où il évoluait au FC Barcelone. D’après lui, le champion d’Europe 2024 serait passé derrière Messi, Suarez et Neymar. Forcément, ses propos ont fait beaucoup de bruits, lui l’ancien défenseur central légendaire des Blaugranas. Face au tollé provoqué de l’autre côté des Pyréenées, il a dû s’expliquer sur les ondes de RMC ce mardi soir et assure que l’ailier de 17 ans aurait de toute manière réussi à se faire une place grâce à son talent.

«Dans n’importe quelle génération, Lamine aurait triomphé et ça aurait été incroyable parce que le joueur est l’un des meilleurs que j’ai jamais vu», assure Piqué, qui voit tout de même la fameuse MVP au-dessus du lot. On ne le saura jamais, mais la sensation c’est qu’il aurait été plus difficile pour lui de franchir le pas et d’être titulaire parce qu’ils étaient trois joueurs si bons en attaque. Luis Enrique (le coach du Barça à l’époque) lui aurait donné moins d’opportunités et il aurait eu moins de chances d’être titulaire pendant un certain temps. À la fin, évidemment un si bon joueur finit par s’imposer et être titulaire.*» Voilà qui a le mérite d’être clair.