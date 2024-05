Real Madrid : la sortie remarquée d’Endrick sur Kylian Mbappé

Le Real Madrid devrait avoir une attaque de feu l’année prochaine. Entre les joueurs actuels de la capitale espagnole, tels que Vinicius Júnior, Rodrygo, Jude Bellingham, Brahim Díaz, et ceux qui vont arriver comme Endrick et Kylian Mbappé, les joueurs offensifs ne manqueront pas et la concurrence sera rude. Le Brésilien Endrick, qui arrivera à Madrid à seulement 17 ans, part pourtant avec de belles ambitions et n’a pas peur de la concurrence du Français.

« Dans un groupe gagnant, aucun joueur ne constitue une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours rechercher les meilleurs à tous les postes. Être aux côtés de grands joueurs et être en concurrence pour un poste avec eux ne fera que me faire progresser, atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants », a-t-il signifié au quotidien AS. Endrick joue actuellement ses derniers matchs avec Palmeiras.