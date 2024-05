Julen Lopetegui nouvel entraîneur de West Ham

L’ère David Moyes s’est achevée à l’issue d’un exercice terminé à la 9e place de Premier League. Avec un effectif toujours intéressant, West Ham va débuter un nouveau cycle, sous les ordres du technicien espagnol Julen Lopetegui, dont l’arrivée a été officialisée par les Hammers ce jeudi.

Âgé de 57 ans, Lopetegui avait découvert la Premier League avec Wolverhampton la saison passée et était depuis dans l’attente d’un nouveau projet. Passé par le Real Madrid et surtout le FC Séville, il pourra compter sur son staff, composé de Pablo Sanz, Oscar Caro, Juan Vicente Peinado, Borja De Alba et Edu Rubio.