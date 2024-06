Brighton : l’incroyable statistique du nouvel entraîneur

Brighton est en train de tourner l’une des pages les plus dorées de son histoire. En effet, alors que le départ de Roberto de Zerbi est d’ores et déjà officiel, l’entraîneur italien devant se rendre à Marseille sauf grande surprise, les Seagulls ont officialisé l’arrivée de son remplaçant ce samedi en la personne de Fabian Marc Hürzeler.

Révélation de la saison avec le FC St. Pauli, champion de Bundesliga 2 et promu au sein de l’élite allemande, le jeune coach de 31 ans s’est mis d’accord pour s’engager en faveur des Seagulls jusqu’en 2027 alors qu’il avait prolongé son contrat avec la formation basée à Hambourg en mars dernier. Une opportunité qui permet à l’Américain de devenir le plus jeune entraîneur de l’histoire en Premier League, mais également d’être plus jeune que la Premier League elle-même. Il sera assurément l’une des curiosités de la saison à venir outre-Manche.