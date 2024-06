PSG : les confidences de Senny Mayulu sur sa première au Parc des Princes

Il est l’une des nouvelles pépites du Paris Saint-Germain. Auteur de dix apparitions avec le PSG cette saison, ponctuées par un but et une passe décisive, Senny Mayulu a montré qu’il avait de belles qualités à faire valoir en vue des prochaines années avec le club de la capitale. Faisant ses premiers pas lors d’une rencontre de Coupe de France face à l’US Revel début janvier, il avait également participé à ses premières minutes en championnat en déplacement à Montpellier. Il avait finalement dû attendre le 6 avril et une rencontre face à Clermont pour fouler la pelouse du Parc des Princes pour la première fois dans la peau d’un titulaire.

Un souvenir impérissable pour l’attaquant de 18 ans qui s’est confié sur ce moment au micro de nos confrères du Parisien : «déjà rien qu’en sortant pour l’échauffement, j’ai vécu un moment incroyable, j’avais des étoiles plein les yeux. Fouler la pelouse du Parc, c’était vraiment un rêve d’enfant. Pour moi, qui regardais les matchs à la télé, voir les supporters, entendre les chants, sentir l’ambiance, c’était juste magique. J’étais excité comme une puce, j’avais envie que le match commence très vite, histoire de pouvoir jouer et prendre du plaisir avec tout le monde… J’avais un peu de pression, mais elle était plutôt positive, plus comparable à de l’excitation qu’autre chose.»