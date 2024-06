Christian Eriksen s’exprime sur son retour à l’Euro trois ans après son malaise cardiaque

Euro 2020, le Danemark fait office d’outsider. Autour de Christian Eriksen, l’équipe semble prometteuse. Mais leur match d’ouverture contre la Finlande vire au cauchemar. Le capitaine danois s’effondre et est victime d’un malaise cardiaque en plein match. Son pronostic vital est engagé et le match suspendu. Christian Eriksen s’est remis difficilement de cet épisode et porte depuis un stimulateur cardiaque. Alors que beaucoup de médecins affirmaient qu’il ne pourrait plus rejouer au football, Christian Eriksen a prouvé le contraire. Le joueur de Manchester United est bien présent en Allemagne et jouera pour sa sélection dans les prochains jours. Un retour à l’Euro qu’il n’appréhende pas.

La suite après cette publicité

« Mon objectif était de revenir au plus haut niveau lorsqu’on m’a dit que je pouvais encore jouer au football. Cela fait maintenant trois ans, et je n’ai pas oublié ce qui s’est passé. Mais ce n’est pas quelque chose qui me retient. Je suis simplement impatient de jouer », a-t-il déclaré en conférence de presse. Les Danois ouvriront leur tournoi contre la Slovénie demain à Stuttgart.