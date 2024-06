Benfica en passe de s’offrir le gros coup Vangelis Pavlidis

C’est un joli coup qu’est en train de réaliser Benfica. D’après les informations de A Bola, le club lisboète est en passe de recruter l’un des attaquants les plus courtisés d’Europe en la personne de Vangelis Pavlidis (25 ans). Le Grec sort d’une saison à 33 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues avec l’AZ Alkmaar.

La suite après cette publicité

Un temps suivi par le Stade Rennais mais surtout l’AC Milan comme nous vous le révélions en janvier dernier, l’attaquant a finalement dit oui à Benfica. Un accord autour de 20 M€ plus des bonus et un pourcentage à une future vente a été trouvé pour celui qui n’a plus qu’un an de contrat aux Pays-Bas.