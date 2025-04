LOSC : la sortie assassine d’Olivier Létang sur l’OL et John Textor

L’Olympique Lyonnais a de la réserve. Menés très rapidement au score face au LOSC samedi soir (0-1, 1e), les Gones se sont finalement imposés 2 à 1 grâce à des buts signés Alexandre Lacazette (sur pénalty) et Rayan Cherki. Une défaite au goût amer pour Bruno Genesio, l’entraîneur lillois. Après la rencontre, il s’est présenté en conférence de presse pour évoquer ce revers qui tombe mal pour son équipe, engagée dans le sprint final et la course aux places européennes.

«Dans les matches serrés comme ce soir, l’efficacité dans les deux surfaces est importante, ça résume le match. Ça a été très équilibré, on a eu des temps forts, eux aussi, ils les ont concrétisés, pas nous. On fait des bonnes choses, mais on est très frustré de repartir sans point, je pense qu’on méritait au moins le nul (…) L’Europe ? Ça va se jouer jusqu’à la fin, chaque match aura sa vérité, tous les matchs sont difficiles à gagner.»

Létang n’accepte pas les méthodes de l’OL et Textor

Et il n’était pas le seul à être déçu. C’était le cas du président du LOSC, Olivier Létang. «Je pense que ce soir, on a manqué de réalisme et d’efficacité. On a les opportunités pour prendre la tête en deuxième mi-temps. C’est sûr que c’est un problème d’efficacité. Sur le match, je pense qu’on perd un point aujourd’hui même si on avait peut-être un petit avantage. Lyon en gagne deux.» Ensuite, il a évoqué la réserve posée par son club avant le match concernant la présence de Thiago Almada.

Comme plusieurs clubs, dont le PSG, le TFC ou Nice, Lille a aussi suivi le mouvement. Létang s’est expliqué. «Je n’ai pas envie de l’étaler sur la place publique mais ça fait deux choses en deux ans pour moi qui ne sont pas acceptables. Le transfert de Nuamah l’an dernier pour 25 M€, qui a été acheté par un club dont le budget est de 8M€. C’est particulier. Je ne vais pas utiliser ce terme mais une compétition où vous faites prêter un joueur qui a une valeur de 30 M€, ça fait partie des choses pour lesquelles j’ai décidé que c’est quelque chose que nous ne devions pas accepter dans notre compétition. Il faut que les organes compétents en soient conscientes également.» La suite au prochain épisode…