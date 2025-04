OL - LOSC : les notes du match

Si l’identité du champion de France 2024/2025 est désormais (officiellement) connue après la victoire du PSG face à Angers dans l’après-midi, le suspense reste entier pour les places européennes. Nice a perdu hier, Monaco a perdu aujourd’hui, et Lille a donc chuté à Lyon ce soir (2-1). Dans cette rencontre tout sauf dénuée d’enjeux, et chère à Bruno Genesio comme Paulo Fonseca qui retrouvaient leurs ex, c’étaient pourtant les Dogues qui mordaient les premiers… après seulement 47 secondes de jeu.

Sur une remise d’André consécutive à un corner, Bafodé Diakité donnait un coup de casque, certes pas très puissant, mais suffisamment placé pour laisser Perri sur place. Plus inspirés avec le ballon et plus en contrôle, les Lillois avaient une occasion de se mettre à l’abri, sauf que Diakité, encore lui, était signalé hors-jeu (18e). Côté OL, le plus gros moment de chaleur venait des pieds de Rayan Cherki. L’international espoir français centrait en première intention entre Chevalier et le point de penalty, mais Lacazette arrivait en bout de course pour le reprendre (13e).

La belle inspiration de Cherki

Ce n’était que partie remise pour le «Général», qui inscrivait son 157e but en Ligue 1 sur penalty après une main de Meunier, lui permettant ainsi de dépasser un certain Jean-Pierre Papin (38e). La seconde période se voulait plus équilibrée, mais elle était proche de basculer du côté lyonnais après un risque inconsidéré pris par Lucas Chevalier sur une relance (51e). Lacazette galvaudait cette grosse situation. L’entrant Fernandez-Pardo était mis en échec par le crâne de Lucas Perri, mais ses accélérations de dragster créaient de l’incertitude dans la défense lyonnaise. Pas assez pour mettre son équipe devant, puisque le salut venait de Rayan Cherki, la solution aux maux lyonnais.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 74 28 +54 23 5 0 80 26 2 Monaco 50 28 +19 15 5 8 54 35 3 Marseille 49 27 +18 15 4 8 54 36 4 Lyon 48 28 +16 14 6 8 54 38 5 Nice 47 28 +17 13 8 7 52 35 6 Lille 47 28 +12 13 8 7 42 30 7 Strasbourg 46 27 +10 13 7 7 45 35 8 Brest 43 28 +1 13 4 11 44 43 Voir le classement complet

À la réception d’une remise de Tolisso au point de penalty, le milieu offensif de 21 ans ne laissait aucune chance à Chevalier d’une reprise de volée pure, son 7e but en Ligue 1 cette saison (70e). Les Lillois grillaient leurs dernières cartouches via Haraldsson, et on les sentait au bord de la rupture défensivement. Chevalier maintenait finalement son équipe à flot en écœurant Almada, qui n’en revenait pas de manquer l’immanquable (90e). La dernière grosse situation d’un match finalement remporté péniblement par les Lyonnais, récompensés de leur caractère avec cette nouvelle 4e place au championnat. Les hommes de Paulo Fonseca reviennent provisoirement à 1 point de l’OM. Lille est 6e, 1 point derrière.

Olympique Lyonnais

- Perri (4,5) : son match a débuté de la pire des manières avec un but encaissé sur la première frappe qu’il a eu à affronter. À sa décharge, le gardien brésilien ne pouvait absolument rien faire sur la tête de Bafodé Diakité. Sur sa ligne, le Brésilien a toujours été aussi impressionnant. Prenant le meilleur sur ses adversaires, il aura parfois écœuré les Lillois sur quelques parades salvatrices (63e, 64e).

- Maitland-Niles (6) : comme souvent cette saison, l’Anglais a réalisé une belle prestation. Toujours aussi solide défensivement avec ses qualités physiques naturelles, l’ancien d’Arsenal a été impressionnant de combativité. Même s’il a perdu trop de ballons sur des dédoublements qui n’ont pas été exploités par les attaquants lyonnais, le joueur de 27 ans a su récupérer beaucoup de ballons et a fait vivre un calvaire à son vis-à-vis au fil des minutes en affichant une nette supériorité physique.

- Mata (6) : incontournable en défense centrale depuis des mois, l’Angolais a été encore solide ce soir. Faisant parler ses qualités d’interceptions, il a été intelligent dans ses interventions et a été mesuré dans ses relances. Une belle prestation.

- Niakhaté (5,5) : de mieux en mieux au fil des mois, le Sénégalais a été intéressant ce samedi soir. Sérieux dans les duels, il a été celui qui a souvent mis la pression sur les attaquants nordistes. Auteur de plusieurs dégagements bienvenus et d’interventions précieuses dans le jeu, l’ancien de Nottingham Forest a été l’un des artisans de la solidité affichée par l’OL ce soir.

- Tagliafico (6) : de retour dans le onze, l’Argentin a été précieux. Combatif à souhait, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a été volontaire et a récupéré de nombreux ballons grâce à sa combativité. Précis dans ses transmissions, il n’a perdu que peu de ballons et a affiché une réelle qualité de sacrifice qui a apporté défensivement mais surtout offensivement avec quelques centres dangereux et des dédoublements opportuns. Une prestation de taille qui devrait donner encore plus de volonté aux supporters lyonnais de le voir prolonger en juin prochain.

- Matic (5,5) : au milieu de terrain, le vétéran a été solide. Même si son manque de mobilité a été un frein aux attaques lyonnaises, le Serbe a fait parler sa qualité d’interceptions pour récupérer des ballons précieux et a récupéré plus de ballons qu’il en a perdus. Néanmoins, ses capacités physiques en berne sont handicapantes à l’heure actuelle pour offrir plus de grain au milieu de terrain des Gones malgré ses qualités techniques impressionnantes. Remplacé par Jordan Veretout qui a été combatif (68e).

- Tessmann (4) : toujours installé dans l’entrejeu depuis l’arrivée de Fonseca, l’Américain a été d’une pauvreté déconcertante. Perdant de nombreux ballons à travers des transmissions hasardeuses, il a été bougé dans les duels face à des Dogues plus volontaires et plus affutés. Même s’il a été utile sur quelques séquences, la prestation globale de l’ancien de Venise reste assez pauvre…

- Tolisso (5) : l’un des meilleurs joueurs de l’OL depuis le début de saison a été moins reluisant ce samedi. Même s’il est celui qui donne toujours le tempo pour aller à la conquête du ballon, il n’a pas été bon dans le jeu et affiché un déchet anormal pour un joueur de son acabit. Au-delà de ses pertes de balles évitables, l’ancien du Bayern Munich n’a pas été inspiré dans ses interventions et dans ses choix de passes. Averti à la 25e minute, il est néanmoins celui qui a donné le ballon de la victoire à Cherki à la 70e minute de jeu. Un match correct.

- Nuamah (non-noté) : titularisé après ses dernières sorties satisfaisantes, le Ghanéen n’a pas fait long feu en quittant la pelouse au bout de huit minutes. Remplacé par Rayan Cherki (8e, 7). Dès son entrée, le génie lyonnais s’est illustré avec un caviar non exploité par Lacazette (13e). Toujours aussi brillant techniquement, il a contribué à la montée en puissance lyonnaise en distillant quelques bons ballons et en affichant une solide qualité de conservation. En seconde période, le numéro 18 des Gones est monté en puissance. Malgré quelques pertes de balles évitables, sa volonté de prendre des risques a permis à Lyon d’aller s’offrir des offensives intéressantes. C’est finalement grâce à lui que l’OL a su tirer son épingle du jeu. Contrôlant un ballon fuyant dans la surface, l’ambidextre a enchaîné avec une demi-volée qui a fait mouche (70e). Un but de grande classe qui illustre à lui-même l’incroyable talent du prodige rhodanien. Et qui permet à l’OL d’aller chercher une victoire précieuse.

- Almada (6) : relancé dans le onze, l’Argentin a réalisé une prestation correcte. Moins précis techniquement qu’à l’accoutumée, il est monté en puissance en distillant quelques bons ballons et en faisant preuve d’une créativité intéressante au fil des minutes. Pour son implication dans le jeu, le meneur de jeu a perdu quelques ballons mais cela reste résiduel vu son apport permanent et sa volonté d’aller de l’avant. Souffrant parfois sur le plan physique face à des adversaires agressifs, le champion du monde a néanmoins été l’auteur d’un gros raté en fin de match (89e).

- Lacazette (6) : préféré à Georges Mikautadze, le Général a alterné entre le bon et le moins bon ce soir. Ratant le ballon sur un caviar de Cherki, Lacazette s’est ensuite remis dans le combat et sa capacité à conserver des ballons dos au jeu. Intéressant dans le jeu, il a su inscrire le but de l’égalisation sur penalty après être allé le provoquer d’une tête contrée de la main. Toujours aussi concentré et précieux, il aura réalisé un match consistant jusqu’à sa sortie à la 69e minute de jeu au profit de Georges Mikautadze. Le Géorgien, en grande forme ces derniers temps, a encore été intéressant même s’il n’a pas eu d’opportunités de marquer.

Lille

- Chevalier (6) : le portier français a dû attendre la demi-heure de jeu pour se mettre en action. À la 30e minute, il captait facilement un centre de Cherki, qui arrivait presque directement dans ses gants. Un scénario cruel lui était réservé, puisque cette quiétude fut troublée par un penalty, sur lequel Lacazette l’a pris à contre-pied (38e). Alors que l’OL semblait revigoré par cette égalisation, il réalisa une sortie mi-figue mi-raisin devant Lacazette, et se montra chanceux en voyant Almada tirer au-dessus (40e). En seconde période, il était totalement impuissant sur le but de Cherki, allant même toucher sa frappe qui finissait malgré tout au fond de ses filets (70e). Son grand fait d’armes fut cette superbe parade devant Almada (90e).

- Meunier (5,5) : un match globalement solide de la part du Belge. L’ancien Parisien est resté assez bas et a bien empêché Almada d’utiliser son côté pour se montrer dangereux. Seule ombre au tableau : sa main dans la surface de réparation, qui amène le penalty de l’égalisation (38e). Au cours des quarante-cinq dernières minutes, il est apparu moins serein et a parfois été pris de vitesse, sans toutefois faire courir de grands dangers à son équipe.

- Diakité (6,5) : le joueur de 24 ans aurait pu être l’homme du match. Dès la 2e minute, il ouvrait le score grâce à une remise de la tête d’André sur corner. Alors que l’OL ne parvenait pas à approcher la surface lilloise, le défenseur central fut même proche du doublé sur une nouvelle tête, encore sur corner, mais cette fois le ballon passait à côté (18e). En grande confiance, ses relances ont été propres, et même sous pression dans sa surface, il a fait preuve de sérénité, à l’image d’un dribble derrière la jambe d’appui devant un attaquant lyonnais (24e). Serein dans ses interventions et toujours bien placé, il a néanmoins manqué d’agressivité pour empêcher Cherki d’inscrire le second but lyonnais (70e). Averti d’un carton jaune (72e).

- Alexsandro (6) : solide défensivement, le Brésilien n’a presque pas commis d’erreurs ce samedi. Hormis quelques transmissions manquées, à l’image de deux longs ballons vers Haraldsson (31e et 33e), envoyés directement en touche, le défenseur central a été solide. Sur le but de Cherki, il n’a rien à se reprocher (70e).

- Gudmundsson (5,5) : le Suédois a été le seul Nordiste à paraître en difficulté au Groupama Stadium en première période. Alors que les Gones se heurtaient à Meunier, ils sont toutefois parvenus à faire sauter le verrou sur le côté gauche de l’arrière-garde lilloise. Lors du second acte, il s’est montré plus solide, à l’image de ce bon retour sur Lacazette, lancé plein axe (51e). Remplacé par Ismaily (84e).

- André Gomes (6) : le Portugais a fait le travail, allant même parfois au-delà de ses fonctions. Volontaire pour aller de l’avant, il s’est montré précieux dans l’entrejeu, remportant la majorité de ses duels (6 sur 8) et réussissant la plupart de ses dribbles. Il a aussi été vu aux abords de la surface de réparation pour tenter de conclure les actions, notamment en première période. Remplacé par Bentaleb (84e).

- André (6) : une partie qui démarrait de la meilleure des façons pour le capitaine des Dogues. Il a grandement participé à l’ouverture du score de son équipe, en remettant intelligemment de la tête à Diakité (2e). Tout au long du match, il s’est montré précis et discipliné. Sans être étincelant, il a rempli sa mission.

- Mukau (5,5) : des trois milieux de terrain alignés par Bruno Génésio, le Congolais a été le plus discret. Pas le Nordiste le plus agressif à la récupération, il n’a pas su provoquer de déséquilibres dans le bloc adverse avec le ballon. À la pause, il était le Lillois ayant touché le moins de ballons (15). Blessé en seconde période, il a dû céder sa place. Remplacé par Fernández-Pardo (62e).

- Bakker (5) : un match assez creux de la part du joueur prêté par l’Atalanta, malgré une entame idéale : il bottait un corner sortant qui arrivait directement sur la tête d’André, lequel remettait à Diakité pour ouvrir le score dès la 2e minute. Incapable de faire la différence, il a souvent tenté de rentrer sur son pied gauche, mais a régulièrement été repris par la patrouille. Remplacé par Sahraoui (72e).

- David (5,5) : le troisième meilleur buteur de Ligue 1 a surtout été vu dans la construction du jeu. Très souvent, le Canadien a reçu le ballon dos au but et a été contraint de s’excentrer côté gauche pour ne pas perdre le cuir. Alors que son équipe a perdu la possession du ballon face au réveil lyonnais, il a peu à peu disparu des radars. Remplacé par Akpom (72e).

- Haraldsson (6) : très actif au pressing, l’Islandais s’est montré percutant. Maladroit en début de partie, à l’image de ce contre qu’il emmenait depuis le rond central, au bout duquel il tentait d’alerter David d’une passe en profondeur mal dosée (11e), le joueur de 21 ans s’est ensuite repris. En seconde période, il est venu s’intercaler entre les lignes adverses pour créer des déséquilibres — et il y est parvenu.