L’OL craint une énorme tuile pour Ernest Nuamah

Paulo Fonseca n’avait pas prévu ça. Installé en tribune de presse ce samedi soir, le technicien portugais avait choisi de titulariser Ernest Nuamah face aux Dogues. Mais le Ghanéen n’est finalement resté que cinq petites minutes sur le pré. En effet, il a été touché au genou gauche lors d’un duel avec Gabriel Gudmundsson. Dans la foulée, il est resté sur la touche, en boitant. Le staff médical est venu l’examiner avant qu’il rentre de nouveau sur la pelouse. Mais ce n’était que pour quelques secondes.

La suite après cette publicité

Rayan Cherki, envoyé à l’échauffement, l’a remplacé à la 7e minute de jeu. Un coup dur pour les Gones, qui étaient d’ailleurs menés 1 à 0 à ce moment-là. Mais ils ont fini par égaliser grâce à Alexandre Lacazette avant que Rayan Cherki termine le boulot (2-1). Après la rencontre, l’international U21 tricolore a tout de suite eu une pensée pour son coéquipier sorti sur blessure. « Un petit message pour Ernest Nuamah. Toute l’équipe pense à lui, on a besoin de lui. Bon rétablissement et reviens nous rapidement. Que Dieu soit avec toi.»

La suite après cette publicité

L’OL retient son souffle

Adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel a, lui, été questionné sur l’état de santé du joueur de 21 ans. «Concernant Ernest Nuamah, on n’a pas encore de nouvelles précises. On espère que ce ne sera pas trop grave», a-t-il indiqué en conférence de presse. Mais il semblerait que les premiers échos ne soient pas très positifs. En effet, L’Equipe explique que le staff médical lyonnais craint le pire pour son joueur, à savoir une rupture des ligaments croisés. Nuamah va passer des examens ce dimanche afin de déterminer la nature exacte de sa blessure.

Si le diagnostic venait à se confirmer, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les pensionnaires du Groupama Stadium, qui sont lancés dans la course à l’Europe et qui doivent affronter Manchester United en 1/4 de finale de l’UEFA Europa League. Perdre Nuamah, un ailier dynamique qui aime prendre la profondeur et qui apporte sa vitesse et sa percussion serait un coup rude. Mais l’OL en a vu d’autres cette saison.