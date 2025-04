OL : la réponse saignante de Rayan Cherki à Manchester United et l’Angleterre

Le match d’après. Jeudi, à une semaine du 1/4 de finale aller de Ligue Europa face à Manchester United, Paulo Fonseca s’est montré très clair en conférence de presse. Le technicien portugais souhaitait que son équipe se concentre uniquement sur la rencontre à venir face au LOSC. «J’ai dit aux joueurs que ceux qui pensent déjà à Manchester ne joueront pas. On doit rester concentrés sur le match contre Lille, qui est aussi important que celui face à Manchester.» Effectivement, cette rencontre était très importante dans la course aux places qualificatives pour la Coupe d’Europe. Mais c’était aussi l’ultime répétition avant la réception des Red Devils. Les Gones avaient peut-être déjà la tête à ce match, eux qui ont fait une entame tout simplement catastrophique face à des Nordistes au-dessus à tous les niveaux.

La suite après cette publicité

Dès la 1ère minute de jeu, Bafodé Diakité a ouvert le score (0-1). Puis, Ernest Nuamah est sorti sur blessure à la 5e minute, remplacé par Rayan Cherki. Dans la foulée, Lyon a retenu son souffle quand Lucas Perri a appelé les soigneurs. Mais le Brésilien a finalement pu tenir sa place dans une équipe qui a été plus que brouillonne. Le tout, sous le regard de Paulo Fonseca, qui était impuissant et un brin agacé dans les tribunes. Mais les Rhodaniens ont fini par égaliser à la 38e grâce à un pénalty transformé par Alexandre Lacazette (1-1). En deuxième période, l’OL a finalement pris l’avantage grâce à un but signé Rayan Cherki. Une victoire 2 à 1 qui permet de se placer dans le top 4 de la L1 tout en préparant un peu plus sereinement la venue de MU jeudi soir à domicile en C3.

La suite après cette publicité

Cherki avertit MU et l’Angleterre

Un club que connaît très bien Moussa Niakhaté depuis son passage à Nottingham Forest. «Jeudi, on jouera sans complexe, pour gagner», a lâché le défenseur en zone mixte. Son coéquipier, Rayan Cherki, est du même avis. «On est prêts. On attend ça depuis longtemps, ça va être un match d’homme. Il va falloir aller à la guerre et on va tous prendre nos responsabilités.» Le joueur formé à l’OL est prêt à en découdre, lui qui est attendu en Angleterre. Le mois dernier, il avait brillé avec les Espoirs face aux U21 Anglais. Ce qui n’était pas passé inaperçu outre-Manche où on est totalement tombé sous son charme. Manchester United n’a pas attendu cette rencontre avec les Bleuets pour le découvrir.

En 2019, l’écurie anglaise était prête à le recruter comme révélé par nos soins. Et selon certains échos venus de la presse britannique, les Red Devils auraient toujours le crack tricolore dans leur viseur. Qu’importe, Cherki ne se préoccupe pas de tout cela comme il l’a avoué à notre micro samedi soir. «Je prends ça comme si c’était un match normal. Je n’ai peur de personne, qu’ils m’attendent ou qu’ils ne m’attendent pas, ça sera la même chose quand ils viendront ici. » Des déclarations qui devraient faire parler en Angleterre avant le choc de jeudi soir. Ce qui est sûr, c’est que Cherki et l’OL sont prêts à faire vivre l’enfer aux Mancuniens dans quelques jours.