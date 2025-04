PSG-Angers : la renaissance inattendue de Lucas Hernandez

C’était la petite surprise du jour de Luis Enrique. Ce samedi, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, le technicien espagnol a décidé de titulariser Lucas Hernandez dans la défense parisienne. Avec un Marquinhos suspendu pour le match aller face à Aston Villa mercredi, les premières rumeurs laissaient entendre que Beraldo allait remplacer son compère brésilien ce samedi pour créer des automatismes avec Pacho dans la défense. Mais Luis Enrique a donc surpris son monde et par deux fois.

Il a d’abord décidé de titulariser Marquinhos malgré son absence certaine face aux Villans. Mais il a surtout décidé de relancer Lucas Hernandez en tant que latéral gauche pour faire souffler Nuno Mendes. L’international français, latéral gauche sur le papier, a surtout évolué dans l’axe dans une défense à 3 aux côtés de Pacho et Marquinhos. Une manière pour lui d’enchaîner les matches avant d’être titularisé face à Aston Villa ? C’est une possibilité, notamment avec une prestation aussi sérieuse de sa part. Face à une équipe d’Angers qui a eu des espaces malgré un contexte difficile, l’ancien défenseur du Bayern Munich a été très sollicité. Mais il n’a rien perdu de son explosivité et de son agressivité, ce qui lui a permis de gratter plusieurs ballons dans les pieds adverses.

Une forme physique intéressante

Surtout, il a semblé très à l’aise dans son positionnement aux côtés d’un Pacho qui a comblé les espaces lorsque Lucas Hernandez n’hésitait pas à aller chercher le porteur de balle très haut. Et Luis Enrique appréciera sans doute sa qualité de relance assez bluffante sur ce match. Avec 98% de précision de passes (109 passes réussies sur 111 tentés), le défenseur de 29 ans a aussi récupéré 7 ballons dans ce match, soit le plus haut total de son équipe sur cette rencontre. «Quand tu reviens d’une telle blessure, tu te sens bien au début, puis après, tu traverses un moment plus compliqué. Je reviens pour prendre du temps de jeu, des sensations. C’est le moment le plus important de la saison et j’ai beaucoup de confiance», expliquait-il en zone mixte après la rencontre avec évidemment les yeux tournés vers Aston Villa. «Au Parc, on sera favori, c’est sûr, mais là-bas… on verra d’abord ce qu’il se passera à l’aller. Aston Villa est une très bonne équipe, s’ils sont en quarts de finale, ce n’est pas un hasard. Ce sera un gros match, pour vous les journalistes, pour les supporters et pour nous les joueurs. Un beau match à regarder pour prendre du plaisir.»

Mais avant ça, l’international français (37 sélections) veut d’abord savourer ce nouveau titre de champion de France. «On est tous très contents d’avoir atteint ce premier titre de la saison, mais pour nous, ce n’est que le début. C’est le moment le plus important de la saison avec les trophées restants. On est très heureux. Le premier objectif était de remporter le Championnat. Maintenant, on est invaincus et on va continuer à se motiver avec ça. On ne prend aucun match à la légère, même si on est déjà champion au mois d’avril. Ce sont des records à prendre pour marquer l’histoire du PSG.» Reste désormais à répondre présent ce mercredi en C1 face aux Villans.