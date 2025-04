Le LOSC a été mal payé contre l’OL pour Bruno Genesio

C’était un match spécial, aussi bien pour Paulo Fonseca que Bruno Genesio, qui retrouvaient leur ex. Finalement, le duel de ce soir entre l’OL et le LOSC tourné à l’avantage des Lyonnais, pourtant menés après seulement 47 secondes de jeu (2-1). Après la rencontre, Bruno Genesio a exprimé sa déception au micro de DAZN. Pour lui, Lille n’a pas été payé à hauteur de sa production.

«Dans les matchs serrés comme ce soir, l’efficacité dans les deux surfaces est importante, ça résume le match. Ça a été très équilibré, on a eu des temps forts, eux aussi, ils les ont concrétisés, pas nous. On fait des bonnes choses, mais on est très frustré de repartir sans point, je pense qu’on méritait au moins le nul (…) L’Europe ? Ca va se jouer jusqu’à la fin, chaque match aura sa vérité, tous les matchs sont difficiles à gagner», a regretté Genesio.