Ligue 1 : l’OL retourne le LOSC et intègre le TOP 4

Si l’identité du champion de France 2024/2025 est désormais (officiellement) connue après la victoire du PSG face à Angers dans l’après-midi, le suspense reste entier pour les places européennes. Nice a perdu hier, Monaco a perdu aujourd’hui, et Lille a donc chuté à Lyon ce soir (2-1). Dans cette rencontre tout sauf dénuée d’enjeux, et chère à Bruno Genesio comme Paulo Fonseca qui retrouvaient leurs ex, c’étaient pourtant les Dogues qui mordaient les premiers… après seulement 47 secondes de jeu. Sur une remise d’André consécutive à un corner, Bafodé Diakité donnait un coup de casque, certes pas très puissant, mais suffisamment placé pour laisser Perri sur place. Plus inspirés avec le ballon et plus en contrôle, les Lillois avaient une occasion de se mettre à l’abri, sauf que Diakité, encore lui, était signalé hors-jeu (18e). Côté OL, le plus gros moment de chaleur venait des pieds de Rayan Cherki. L’international espoir français centrait en première intention entre Chevalier et le point de penalty, mais Lacazette arrivait en bout de course pour le reprendre (13e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lyon 48 28 +16 14 6 8 54 38 6 Lille 47 28 +12 13 8 7 42 30

Ce n’était que partie remise pour le «Général», qui inscrivait son 157e but en Ligue 1 sur penalty après une main de Meunier, lui permettant ainsi de dépasser un certain Jean-Pierre Papin (38e). La seconde période se voulait plus équilibrée, mais elle était proche de basculer du côté lyonnais après un risque inconsidéré pris par Lucas Chevalier sur une relance (51e). Lacazette galvaudait cette grosse situation. L’entrant Fernandez-Pardo était mis en échec par le crâne de Lucas Perri, mais ses accélérations de dragster créaient sans cesse de l’incertitude dans la défense lyonnaise. Pas assez pour mettre son équipe devant, puisque le salut venait de Rayan Cherki, la solution aux maux lyonnais. Á la réception d’une remise de Tolisso au point de penalty, le milieu offensif de 21 ans trompait Chevalier d’une reprise de volée, son 7e but en Ligue 1 cette saison (70e). Les Lillois grillaient leurs dernières cartouches via Haraldsson, et on les sentait au bord de la rupture défensivement. Chevalier maintenait finalement son équipe à flot en écœurant Almada, qui n’en revenait pas de manquer l’immanquable (90e). La dernière grosse situation d’un match finalement remporté péniblement par les Lyonnais, récompensés de leur caractère avec cette nouvelle 4e place au championnat. Les hommes de Paulo Fonseca reviennent provisoirement à 1 point de l’OM. Lille est 6e, 1 point derrière.