OL : le message émouvant de Rayan Cherki à Ernest Nuamah après sa blessure

Ce samedi soir, l’OL a réalisé une excellente opération en Ligue 1 en s’imposant à domicile face à Lille (2-1). Les Gones, malmenés dans un premier temps, ont réussi à renverser la vapeur grâce à un but vainqueur de Rayan Cherki en fin de match. Remplaçant en début de match, le prodige lyonnais a remplacé Ernest Nuamah, sorti au bout de huit minutes après un choc au genou gauche.

Après la rencontre, le numéro 18 lyonnais a tenu à rendre hommage à son coéquipier ghanéen après la rencontre au micro de DAZN : «un petit message pour Ernest Nuamah. Toute l’équipe pense à lui, on a besoin de lui. Bon rétablissement et reviens nous rapidement. Que Dieu soit avec toi. On est menés très rapidement au bout de 40 secondes.»