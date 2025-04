OL : la grande annonce de Rayan Cherki pour le sprint final en Ligue 1

Ce samedi, l’OL a été renversant face au LOSC. Menés au bout de 40 secondes, les Gones ont été brillants pour aller chercher une victoire précieuse en inscrivant le but de la victoire au retour des vestiaires. Le salut est, comme souvent cette saison, venu de Rayan Cherki. Remplaçant au début de la rencontre, le crack de 21 ans est entré en jeu au bout de huit minutes après la sortie sur blessure d’Ernest Nuamah. Auteur d’une saison grandiose avec 8 buts et 18 passes décisives en 35 matches, le numéro 18 lyonnais est revenu sur sa belle saison au micro de DAZN et a expliqué que l’OL était prêt pour la guerre en cette fin de saison en Ligue 1 :

«Mon but ? On travaille ça tous les jours à l’entraînement. Les enchaînements rapides. Je n’ai pas le temps de discuter quiconque. Contrôle, frappe. J’ai la chance que ça fasse but pour le plus grand plaisir du stade et du club. J’espère qu’on va continuer comme ça. Il est temps de prendre ses responsabilités. Coco et Alexandre sont des cadres mais je me dois de les suppléer pour aider l’équipe. J’essaye de le faire à chaque match en donnant des buts, marquant des buts. J’essaye de le garder sur la durée. On a fait une bonne opération mais chaque match sera une finale. On a plus le temps de rigoler. Il ne faudra pas laisser de points, chaque victoire sera hyper importante. On a notre destin entre nos mains. On va y aller comme si c’était notre dernier match à chaque fois.»