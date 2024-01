L’AC Milan veut jouer un sale coup à Rennes sur le mercato !

L’hiver est chaud sur le mercato du côté du Stade Rennais. Nemanja Matic sur le départ, un nouveau milieu est espéré avec notamment le Rémois Azor Matusiwa. Pour l’attaque également, le club coaché par Julien Stéphan entend s’offrir une nouvelle cartouche. Celle-ci pourrait être Vangelis Pavlidis (25 ans) qui plait particulièrement au Stade Rennais. Le buteur grec est, il faut le dire, dans une très bonne forme avec son club de l’AZ Alkmaar.

Attaquant efficace, Vangelis Pavlidis affiche tout simplement 22 buts et 3 offrandes en 29 matches disputés cette saison. Il est d’ailleurs le deuxième meilleur buteur d’Eredivisie (18 réalisations) à une longueur du Mexicain Santiago Giménez (Feyenoord). Arrivant à un an et demi de la fin de son contrat (juin 2025), il est tout naturellement un candidat crédible à un départ.

Une première offre refusée

Selon nos informations, le Stade Rennais a profité de cette situation pour formuler une première offre aux Kaaskoppen (les têtes de fromage ndlr). Celle-ci atteint environ 10 millions d’euros mais elle a été refusée par le club néerlandais. Ces derniers réclament plutôt un montant avoisinant les 20 millions d’euros. Un chiffre important qui pourrait refroidir le Stade Rennais. Surtout que dans le même temps, un prétendant de choix s’est immiscé dans le dossier.

Voulant recruter un attaquant cet hiver et n’ayant pas encore fait son choix, l’AC Milan apprécie particulièrement le profil de Vangelis Pavlidis est pourrait passer à l’attaque. L’AZ Alkmaar pense d’ailleurs que les Rossoneri seront davantage capables de formuler une offre s’approchant de leurs demandes. Alors que dans moins d’un mois ils se rencontreront sur le terrain en barrages de Ligue Europa, le Stade Rennais et l’AC Milan s’affrontent déjà dans le cadre du mercato.