Ligue des Champions : quel onze pour le PSG face au Borussia Dortmund ?

Au Parc des Princes et à quatre jours d’une demi-finale aller de Ligue des Champions d’ores et déjà très attendue contre le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain n’a pu faire mieux qu’un match nul (3-3) face au HAC lors de la 31e journée de Ligue 1. L’esprit désormais libre, même si les Rouge et Bleu devront encore patienter avant de célébrer officiellement cette nouvelle consécration nationale, le club de la capitale va désormais pouvoir se focaliser sur ce choc face aux Marsupiaux, lourdement défaits par le RB Leipzig (1-4) avant d’accueillir les Parisiens au Signal Iduna Park, mercredi soir. Reste désormais à connaître les choix du technicien espagnol pour ce premier rendez-vous ô combien précieux. Une projection toujours aussi périlleuse à faire quand on connaît le côté imprévisible de l’architecte parisien. Samedi soir, face aux Ciel et Marine, ce dernier avait d’ailleurs opté pour un onze légèrement remanié. Orphelin de Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Fabian Ruiz ou encore Nuno Mendes, préservés pour cette rencontre, l’ancien sélectionneur de la Roja décidait de débuter sans Kylian Mbappé, Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, laissés sur le banc.

Luis Enrique a géré ses troupes !

Présent dans les buts, Keylor Navas, qui a peut-être fait sa dernière apparition sous le maillot parisien, était ainsi protégé par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo et Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, officiellement prolongé par le PSG, auront quant à eux disputé l’intégralité de la rencontre, à l’inverse de Marco Asensio remplacé à la pause par Lee. Enfin, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé accompagnait Randal Kolo Muani, une nouvelle fois très discret à la pointe de l’attaque parisienne. Loin de l’équipe B, voire C, alignée contre Clermont quelques heures avant de se déplacer à Barcelone, Luis Enrique a malgré tout profité de cette dernière répétition générale pour opérer un large turnover.

Ainsi, le temps de jeu de la plupart de ses éléments forts a été limité : Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont sortis à la mi-temps pour Kylian Mbappé et Senny Mayulu alors que Marquinhos a lui cédé sa place à l’heure de jeu pour Milan Skriniar. Décevant dans le jeu malgré quelques bonnes séquences, le PSG aura cependant eu le mérite de préserver l’essentiel en arrachant le match nul dans les ultimes secondes grâce à son homme providentiel : Gonçalo Ramos. Passeur décisif quelques minutes plus tôt pour Hakimi, le Portugais pourrait d’ailleurs légitimement prétendre à une place de titulaire face aux Marsupiaux même si le trio offensif formé par Barcola, Mbappé et Dembélé semble toujours disposer d’une longueur d’avance. Pour le reste, Luis Enrique devrait logiquement s’appuyer sur quelques certitudes passées. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est ainsi attendu, tout comme Marquinhos et Lucas Hernandez au coeur de la défense, qui plus est après le match raté de Danilo face au club doyen.

Le physique de Nuno Mendes interroge, Ramos veut y croire…

Côté droit et malgré les 90 minutes disputées face aux Havrais, Achraf Hakimi devrait lui aussi débuter face à l’actuel 5e de Bundesliga. La seule incertitude réside, peut-être, au poste de latéral gauche. Plutôt solide (8 duels remportés sur 13 disputés, 5 ballons récupérés) sans être impérial (Loïc Nego s’est parfois joué de lui) face au HAC, Lucas Beraldo pourrait, en effet, faire son apparition dans le onze parisien contre le BvB, à l’heure où l’état de forme de Nuno Mendes questionne. Préservé pour la réception du club doyen, le Portugais garde cependant la faveur des pronostics. Enfin, dans l’entrejeu, le technicien espagnol devrait reconduire les mêmes hommes que lors du match retour face au FC Barcelone. Sur un petit nuage au cours des derniers mois, Vitinha est donc logiquement espéré dans un rôle de sentinelle. Laissé au repos, samedi soir, Fabian Ruiz est lui pressenti pour accompagner l’ancien milieu du FC Porto aux côtés du jeune Warren Zaïre-Emery. À moins que l’Ibérique ne décide de miser sur l’impact physique d’un Manuel Ugarte.

En conférence de presse, l’homme fort des Rouge et Bleu a, quoi qu’il en soit, affiché sa confiance avant ce nouveau choc européen. «Si le PSG est prêt ? Je pense qu’on l’a démontré de façon active et passive. On est une équipe très difficile à battre, techniquement, tactiquement, mentalement. Les stats sont là. On a 23 joueurs à disposition. C’est maintenant qu’on va jouer pour la compétition que toutes les équipes désirent. Je suis convaincu qu’on va vraiment lutter et qu’on ira en finale, c’est mon objectif». Une chose est sûre, peu importe les éventuelles surprises réservées par Luis Enrique et les protagonistes de cette première confrontation, le PSG aura à cœur de frapper un grand coup, mercredi soir, avant de retrouver Dortmund au Parc des Princes le 7 mai prochain pour, espérons le, valider définitivement sa place en finale de la plus grande des compétitions européennes…