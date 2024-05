PSG : le coup de gueule d’Ousmane Dembélé après la défaite contre Toulouse

Battu ce dimanche soir contre Toulouse pour son dernier match à domicile de la saison, le Paris Saint-Germain (3-1) a réalisé une prestation assez décevante. Une rencontre rageante, surtout que c’était la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes et que le titre de champion de France a été décerné ce soir aux Franciliens. Après la rencontre au micro de Canal +, Ousmane Dembélé a affirmé qu’il n’avait pas apprécié la prestation collective et a fait part de son mécontentement après cette défaite.

«Comme vous l’avez dit, ça gâche un peu la fête cette défaite. C’est toujours un peu rageant même si on est champion de perdre comme ça devant son public lors du dernier match à domicile. Même si on est champion on ne doit pas perdre comme ça à domicile. Il reste le dernier match face à Nice un gros du championnat et la finale de la Coupe de France. Quoiqu’il arrive, que ce soit un amical ou une finale de Ligue des Champions, il faut se donner à 100% et donner un bon visage du PSG», a-t-il lâché frustré du match du Paris Saint-Germain.