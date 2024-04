Monaco : l’impressionnante prise de pouvoir de Youssouf Fofana

Si l’AS Monaco, deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, va sans doute retrouver la douce musique de la Ligue des Champions cinq ans et demi après l’avoir quitté, elle peut remercier sa jeunesse flambloyante, les choix payants d’Adi Hütter mais aussi et surtout son taulier, Youssouf Fofana. Arrivé à Monaco durant l’hiver 2020 en provenance de Strasbourg, le natif de Paris, aujourd’hui âgé de 25 ans, réalise sa meilleure saison sous les couleurs du club de la Principauté.

Tranchant dans les duels, impressionnant au milieu de terrain, l’international tricolore aux 17 sélections se mue désormais en buteur. Après trois buts quasiment coup sur coup en Equipe de France ces derniers mois (face à Gibraltar, la Grèce et le Chili), voilà que le n°19 de l’ASM marque le seul but de la rencontre face à Lille ce mercredi au terme d’une belle frappe de l’extérieur de la surface.

Youssouf Fofana, un joueur très convoité !

Interrogé à l’issue de la rencontre sur les raisons de sa réussite devant le but, le principal intéressé assurait n’avoir rien changé. «La différence c’est qu’elle rentre maintenant (rires) ! Je n’ai pas changé grand-chose honnêtement, je prends juste ma chance quand il le faut. Sur l’action, je ne vois personne faire de course et à qui la donner, donc je me dis que vais aller au bout et que personne ne me reprochera d’avoir tiré. Ce n’était pas de la chance, je l’ai vraiment placé !»

Au-delà de ses buts, c’est son leadership, sa capacité à percer des lignes et à offrir des ballons à ses attaquants qui ont impressionné à Louis II face au LOSC. Une nouvelle performance de choix qui n’a sans doute pas échappé à Didier Deschamps à quelques jours de la liste des Bleus pour l’Euro 2024 en Allemagne. L’été s’annonce radieux pour un joueur à qui il ne restera plus qu’un an de contrat avec le club du Rocher, et qui ne manque de courtisans. Selon nos informations, le PSG a pris des renseignements à son sujet. A l’étranger également, ça s’active fort puisque l’Atletico de Madrid, l’AC Milan et Arsenal sont également sur ses traces. Des courtisans prestigieux pour un joueur qui va assurément animer le mercato estival…