Porto : André Villas-Boas est le nouveau président

L’issue du dossier était très attendue, elle est désormais connue. André Villas-Boas est le nouveau président du FC Porto. L’homme de 46 ans a troqué sa casquette d’entraîneur pour le costume de président, et met fin au règne de Pinto da Costa, en place depuis 42 ans. Il a récolté environ 80% des voix lors de l’élection de ce samedi.

«Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas est le 32ème président du FC Porto», a communiqué le club portugais sur X. «Aux membres et supporteurs du FC Porto qui ont décidé de ce changement, aux 26.643 (votants) qui sont entrés dans l’histoire aujourd’hui, merci beaucoup pour la responsabilité que vous me confiez. Je promets de donner ma vie pour le FC Porto», a déclaré AVB. Une nouvelle ère commence pour les Dragons, avec la confirmation ou non de Sérgio Conceição continue sur le banc puisqu’il a prolongé avant l’élection. Villas-Boas peut décider de rompre ce contrat gratuitement.