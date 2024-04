Serie A : la Juventus et l’AC Milan se quittent dos à dos

La 34e journée de Serie A proposait un duel séduisant entre la Juventus (3e) et l’AC Milan (2e). À domicile, les Turinois pouvaient réduire l’écart avec les Lombards au classement. Pour les Rossoneri, l’occasion était belle de valider ou presque la qualification en Ligue des Champions. Assez fade, la première période voyait peu d’occasions. Juste avant la pause, Dusan Vlahovic allait mettre à contribution Marco Sportiello sur coup franc (45e +2).

Au retour des vestiaires, Marco Sportiello allait de nouveau s’illustrer coup sur coup devant Filip Kostic et Danilo (50e). Milan répondait d’une lourde frappe de Ruben Loftus-Cheek (66e) mais c’est bien la Juventus qui était mieux. Arkadiusz Milik tombait à son tour sur le gardien à deux reprises (73e et 87e). Entre temps, Adrien Rabiot passait tout proche de marquer (86e). Finalement, on se quitte sur un 0-0 qui n’arrange personne.