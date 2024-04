PSG : Warren Zaïre-Emery a finalement prolongé jusqu’en 2028

C’est désormais officiel, Warren Zaïre-Emery a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 18 ans s’est engagé jusqu’en 2029, même si en réalité, son nouveau bail court jusqu’en 2028.

En effet, selon les indiscrétions de RMC Sport, ce nouveau contrat est signé jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option. On assure néanmoins que l’ensemble des parties s’accordent dans le sens où cette option sera activée. Cette prolongation a également été le moment de revaloriser le contrat du joyau parisien. Ce dernier entre désormais dans le top 10 des plus gros salaires de la formation francilienne. Une bonne nouvelle pour le PSG et ses supporters.