OM - Lorient : les compositions officielles

L’OM doit s’imposer pour sa dernière au Vélodrome s’il veut retrouver l’Europe la saison prochaine ! Après la désillusion subie jeudi à Bergame en demi-finale de Ligue Europa, les Marseillais accueillent Lorient ce soir à 21h, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Les Phocéens, pour l’instant 9es, peuvent repasser devant Lyon et Rennes en cas de victoire ce soir, et s’installer à la 7e place tant convoitée, qui pourrait offrir un ticket pour la C4. Ils auront face à eux des Merlus dans la zone rouge, condamnés à l’exploit à 2 matches du terme pour sauver leur peau dans l’élite.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Gasset aligne une défense à 3 Mbemba-Gigot-Garcia, avec Murillo et Luis Henrique dans les couloirs. Gueye et Veretout seront au milieu, derrière Sarr, Moumbagna et Aubameyang. Côté Lorient, un seul homme change après la défaite à Lens (0-2). L’attaquant Tosin prend la place de Ponceau au côté de Bamba. Le trio Abergel-Bakayoko-Louza est au milieu, Katseris et Mendy dans les couloirs. Adjei, Talbi et Laporte protègent la cage de Mvogo.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato !

La suite après cette publicité

Les compositions

Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot (cap.), Garcia - Murillo, Gueye, Veretout, Luis Henrique - Sarr, Moumbagna, Aubameyang

Lorient : Mvogo - Adjei, Talbi, Laporte - Katseris, Abergel (cap.), Bakayoko, Louza, Mendy - Tosin, Bamba

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire 2-0 de l’OM face à Lorient peut vous rapporter jusqu’à 660€.