Clermont - Lyon : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais se rend sur la pelouse de Clermont dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Actuellement 7e, l’OL vise plus que jamais l’Europe et cela passe par une victoire ce soir en Auvergne. De son côté, le CF63 est dernier et doit remporter ses deux derniers matchs de la saison pour espérer être barragiste. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Pierre Sage reste fidèle à son 4-3-3. Lopes dans le but et du classique en défense, Henrique est toutefois préféré à Tagliafico. Dans l’entrejeu, Mangala accompagne Matic et Caqueret. Enfin en attaque, Cherki et Fofana entourent Orban. Côté Clermontois, Pascal Gastien effectue trois changements par rapport au dernier match : Jacquet, Matsima et Rashani prennent les places de Zeffane, Caufriez et Bela.

Les compositions

Clermont : Diaw - Jacquet, Matsima, Pelmard, Borges - Magnin ©, Gastien - Virginius, Cham, Rashani - Kyei

Lyon : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Henrique - Caqueret ©, Matic, Mangala - Cherki, Orban, Fofana