PSG - Toulouse: les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain reçoit Toulouse ce dimanche soir dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1. À domicile, les Parisiens s 'organisent en 4-3-3 avec Donnarumma aux cages. En défense, on retrouve Zague, Danilo, Skriniar, et Mukiele. Lee Kang In, Ugarte et Soler sont au milieu de terrain. Et enfin, Barcola, Asensio et Mbappé animeront l’attaque du Paris Saint-Germain.

Toulouse s’articule en 3-4-3 avec Restes aux cages. En défense, on retrouve Keben, Costa et Diarra. Desler et Suazo sont placés comme pistons tandis que Cásseres Jr et Sierro sont au milieu de terrain. Et enfin, Aboukhlal, Dallinga et Gboho sont placés en attaque.

Les compositions:

Paris Saint-Germain: Tenas - Zague, Danilo, Skriniar, Mukiele - Lee Kang In, Ugarte, Soler - Barcola, Mbappé, Asensio

Toulouse: Restes - Keben, Costa, Diarra - Desler, Cásseres Jr, Sierro, Suazo - Aboukhlal, Dallinga, Gboho

