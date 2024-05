Serie A : Adrien Rabiot sauve la Juventus Turin contre la Salernitana

Cela pouvait ressembler à une balade dominicale pour la Juventus Turin. Cela s’est finalement transformé en casse-tête chinois. Opposée à la Salernitana sur son terrain, la Vieille Dame s’imaginait déjà partir avec les trois points face à la lanterne rouge de Serie A. Au final, rien ne s’est passé comme prévu, car la Juve a dû arracher le nul en fin de rencontre. D’entrée, la barre transversale de Dusan Vlahovic aurait dû mettre la puce à l’oreille à la bande de Massimiliano Allegri. Le but de Niccolo Pierozzi a finalement été le signal d’alerte pour les Piémontais (1-1, 27e). Quelques minutes plus tard, le match s’est emballé et Andrea Cambiaso a trouvé le poteau (44e) alors qu’un penalty a failli être accordé aux visiteurs auparavant (37e).

Dominateurs mais peu incisifs en première période, les Turinois ont montré plus de tranchant au retour des vestiaires. Mais alors que Vlahovic a manqué de précision (57e), Arek Milik a été écœuré par Fiorillo (80e) et Fabio Miretti a trouvé la transversale (88e). Finalement, les efforts turinois ont payé car Adrien Rabiot a enfin trouvé la faille dans le temps additionnel (1-1, 90+2e). Avec ce nul frustrant, la Juve reste au contact de Bologne et est quatrième. Ce partage des points miraculeux ne change rien pour une Salernitana déjà condamnée.