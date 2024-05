PSG : une porte de sortie en or s’offre à Manuel Ugarte

Recruté au prix d’or de 60 millions d’euros l’été dernier en provenance du Sporting CP, Manuel Ugarte avait réalisé des débuts flamboyants sous le maillot parisien. Mais au fil de la saison, l’international uruguayen a perdu sa place dans le onze de Luis Enrique, qui a préféré aligner Vitinha en tant que milieu défensif. Cette saison, il est apparu 35 fois avec Paris, dont 23 en Ligue 1 pour trois passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

De plus, le natif de Montevideo n’est même pas entré en jeu lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Après la victoire lors du Trophée des Champions contre Toulouse (2-0), Manuel Ugarte avait d’ailleurs publiquement été critiqué par Luis Enrique. «Aujourd’hui, il a été magnifique. Aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait», avait déclaré le manager parisien, alors que son joueur avait débuté sur le banc des remplaçants et n’était pas entré en jeu.

À lire

PSG - Toulouse : les compositions probables

L’AC Milan a l’atout Jorge Mendes

De quoi se poser quelques questions sur son avenir au Paris Saint-Germain. Et en ce sens, une porte de sortie s’offre à lui. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan serait à la recherche d’un milieu de terrain pour l’année prochaine et aurait coché le nom de l’Uruguayen de 23 ans pour la saison prochaine. Et de plus, Sergio Conceiçao, qui est de plus en plus proche de succéder à Stefano Pioli sur le banc des Rossoneri, est représenté par Jorge Mendes… à l’instar de Manuel Ugarte.

La suite après cette publicité

Un atout qui faciliterait sa sortie. Le Paris Saint-Germain ne voudra pas vendre immédiatement Manuel Ugarte après seulement une seule saison disputée, mais un prêt pourrait être bénéfique pour toutes les parties concernées par ce deal. Récemment, la Juventus souhaitait également l’enrôler pour renforcer son milieu de terrain, alors que le joueur, lui, ne trouve plus sa place dans la rotation du Paris Saint-Germain, avant un mercato estival qui promet d’être XXL après le départ de Kylian Mbappé.