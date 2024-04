La Juventus veut voler un cadre du Paris Saint-Germain !

Alors qu’une poignée de clubs reste encore concentrée sur de grandes échéances nationales ou européennes, la majorité des écuries d’Europe préparent déjà son mercato d’été. Avec l’enchaînement Euro et Jeux Olympiques, les directions techniques et sportives n’ont pas de temps à perdre et veulent d’ores et déjà dessiner les premières lignes dans leurs objectifs sur le marché des transferts. Surtout que l’ordre du football mondial pourrait bien être chambouler avec de nombreux changements sur les bancs des grands clubs, ajoutés à une arrivée déjà historique de Kylian Mbappé au Real Madrid. En Italie, le cas de la Juventus fait encore couler beaucoup d’encre dans la presse transalpine, à l’heure où Thiago Motta est toujours en pole position pour prendra la succession de Massmiliano Allegri sur le banc turinois. En effet, comme nous vous le révélions à plusieurs reprises ces dernières semaines, Massimiliano Allegri, sous contrat jusqu’en 2025, va plier bagages dès cet été. C’est le souhait de la nouvelle direction turinoise portée par Cristiano Giuntoli depuis plusieurs mois.

La suite après cette publicité

L’heure est donc aux changements sur le banc de la Juventus, qui s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec un projet sportif neuf axé notamment sur la jeunesse autour des leaders déjà présents tels que Gleison Bremer, Federico Chiesa et Dusan Vlahovic. Les installations de Kenan Yildiz, Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia et Andrea Cambiaso dans la rotation en sont la preuve irréfutable. Tout comme les recrues hivernales Tiago Djaló et Carlos Alcaraz. Sans oublier les présences de Nicolò Fagioli et Samuel Iling-Junior. Une belle bande de jeunots à laquelle il faut ajouter le trio de jeunes pépites prêtées à Frosinone, Enzo Barrenechea, Matias Soulé et Kaio Jorge. Mais pour renforcer un peu plus la base déjà en place, les Bianconeri sont bien déterminés à l’idée de recruter de gros noms durant le mercato d’été et solidifier l’axe du jeu turinois sera fondamental pour le système de Thiago Motta.

À lire

PSG : une prolongation déjà étudiée pour Luis Enrique ?

Un prêt dans le viseur

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la direction de la Juventus a coché le profil de Manuel Ugarte (23 ans) pour renforcer son milieu de terrain. En effet, alors que la prolongation d’Adrien Rabiot est toujours en attente et que de nombreuses premières pistes telles que Teun Koopmeiners, Mikel Merino, Martín Zubimendi ou encore Lazar Samardžić n’avancent plus depuis plusieurs mois, le duo Cristiano Giuntoli - Giovanni Manna travaillerait actuellement sur un prêt du milieu uruguayen du Paris Saint-Germain. Le journal aux pages roses rappelle que Giuntoli entretient d’excellents rapports avec Luis Campos, les deux hommes ayant déjà négocié longuement pour le transfert de Victor Osimhen de Lille à Naples. Persuadée que le profil de milieu besogneux, fort à la récupération et à la relance, pourrait faire des merveilles sous Thiago Motta. Le club de la Capitale aurait même contacté plusieurs clubs en Italie pour tester le marché de l’ancien joueur du Sporting, toujours d’après le quotidien italien.

La suite après cette publicité

Recruté au prix d’or de 60 millions d’euros l’été dernier, Manuel Ugarte avait réalisé des débuts flamboyants sous le maillot parisien, avant d’être peu à peu éclipsé par le réveil tonitruant de Vitinha, l’explosion de Warren Zaïre-Emery et la place prépondérante que prend Fabian Ruiz dans le système de Luis Enrique. L’Uruguayen ne trouve plus sa place dans la rotation et le PSG évaluerait ses adieux. Cette saison, il est apparu 35 fois avec Paris, dont 23 en Ligue 1 pour aucun but marqué et trois passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues. La Gazzetta dello Sport ajoute que le Paris Saint-Germain ne risque pas de vouloir vendre immédiatement Manuel Ugarte après seulement une seule saison dans la capitale française mais qu’un prêt pourrait être bénéfique pour toutes les parties concernées par ce deal. En tout cas, la Juventus veut contenter Thiago Motta et quoi de mieux que de chiper un milieu de terrain au PSG ?