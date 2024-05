Bayern Munich : Eric Maxim Choupo-Moting quitte aussi le club

C’était jour d’hommage au Bayern Munich. En effet, au détour d’une rencontre maîtrisée en Bundesliga pour la dernière à l’Allianz Arena, les Bavarois ont tenu à saluer deux joueurs de l’ombre, mais loués pour leur état d’esprit : Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting. L’ancien Marseillais et l’ancien Parisien quitteront le club cet été à l’issue de leur contrat. Ayant joué un plus grand rôle ces dernières années que son coéquipier, l’attaquant camerounais a tenu à remercier l’institution munichoise pour ses quatre années passées au Bayern :

«Je voudrais remercier le FC Bayern pour cette période merveilleuse et fructueuse. C’était un rêve de jouer pour ce grand club. J’ai toujours tout donné pour l’équipe et nos excellents supporters.» En 121 rencontres disputés sous la tunique du Bayern, Choupo-Moting a inscrit 38 buts. Le natif d’Hambourg n’a donné aucune indication sur ses projets futurs pour le moment.