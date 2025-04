Bayern : Leroy Sané rejette une offre colossale de l’Arabie Saoudite

Si la prolongation de Leroy Sané à Munich n’est pas encore officielle et que des négociations sont encore en cours, la décision du joueur est un signe très fort de sa volonté de rester au Bayern. Selon les informations de Sky Germany, Al-Ittihad de la Saudi Pro League lui a proposé un contrat de quatre ans d’une valeur totale insensée de 100 millions d’euros sur quatre ans ! Sané aurait pu gagner 25 millions d’euros nets par saison avec les Saoudiens, mais il a décliné l’offre.

Toujours selon Sky Sports, le Bayern et Sané souhaitent conclure les négociations dans les une à deux semaines à venir. Le joueur a même accepté une réduction de salaire qui allait de pair avec son nouveau rôle au sein de l’effectif, plus dans la rotation avec Michael Olise et Serge Gnabry, même s’il a disputé 27 rencontres sur 34 en Bundesliga cette saison sous la tunique munichoise. Son nouveau contrat avec le Bayern devrait courir jusqu’en 2028.