PSG - Toulouse : les compositions probables

Ce dimanche soir, c’est un match assez spécial qui se déroulera sur la pelouse du Parc des Princes. Le PSG accueille Toulouse pour la dernière de la saison à domicile. L’occasion pour le club de la capitale de célébrer son titre de champion de France, mais pas que. Depuis vendredi soir, Kylian Mbappé a aussi officialisé son départ du club et le Collectif Ultras Paris lui prépare donc un dernier hommage après 7 ans passés au club.

En plus du Bondynois, Keylor Navas a également annoncé qu’il vivait ses dernières heures sous les couleurs parisiennes. En bref, cette rencontre entre le PSG et Toulouse ressemble plus à un match d’adieu qu’autre chose. Surtout que les deux équipes n’ont plus rien à jouer puisque le TFC est aussi assuré d’être en Ligue 1 la saison prochaine.

Mbappé pour sa dernière

Pour l’occasion, on devrait avoir des équipes remaniées. Côté PSG, Luis Enrique pourrait décider de faire un peu tourner. Dans les cages, on retrouverait toujours Donnarumma alors que la défense serait composée du jeune Zague à droite, du duo Danilo-Marquinhos dans l’axe et de Beraldo à gauche. Au milieu, Ugarte pourrait retrouver une place de titulaire avec Fabian Ruiz et le jeune Senny Mayulu. Enfin, pour sa dernière, Mbappé serait évidemment titulaire avec Barcola et Kolo Muani.

Côte Toulouse, pas vraiment de surprise avec un 3-4-3. Dans les buts, on retrouverait ainsi Guillaume Restes. Devant lui, la défense à trois avec Logan Costa, Diarra et Elbi. Dester et Suazo seront chargés d’animer les couloirs. Sierro et Casseres occuperont l’entre jeu et devront alimenter l’attaque composée de Aboukhlal, Gboho et Dallinga.

