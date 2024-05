Le PSG et Kylian Mbappé préparent un terrible coup

La fin de saison se rapproche. Et il y a des enjeux à tous les étages que ce soit pour la course au podium, aux places européennes ou pour le maintien. Pour le PSG, il s’agit surtout de terminer sa saison de Ligue 1 au Parc des Princes sur une bonne note, surtout après l’élimination cuisante en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. L’objectif étant de pouvoir terminer sur une victoire nette pour fêter le titre de champion de France et le départ de Kylian Mbappé.

Du côté de l’OM, la déception est grande également après la large défaite 3-0 face à l’Atalanta synonyme d’élimination de la Ligue Europa. Dès lors, il n’y a plus que le championnat pour tenter d’arracher une place qualificative en Coupe d’Europe la saison prochaine. Et cela va passer par une victoire face à une équipe de Lorient quasiment reléguée. Pour profiter de ces deux matches de Ligue 1 et apprécier encore plus votre fin de week-end, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 100€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 100€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

L’OM l’emporte 2-1, 3-1 ou 4-1 face à Lorient (cote à 3,20)

Après avoir explosé en vol à Bergame, l’OM se doit de se relancer face à son public de l’Orange Vélodrome dans une enceinte qui lui est très souvent favorable. Et l’adversaire du soir s’annonce plus qu’abordable. En effet, c’est Lorient qui débarque sur la Canebière en ayant un pied déjà en Ligue 2. Pire, les Bretons restent sur 6 défaites consécutives et sur 8 matches sans succès en Ligue 1. Dans un stade acquis à sa cause, le club phocéen ne devrait faire qu’une bouchée des Merlus et s’imposer. Mais étant donné la forme affichée par la défense phocéenne, on voit bien Lorient marquer un but. Dès lors, une victoire de l’OM sur le score de 2-1, 3-1 ou 4-1 prend tout son sens surtout avec une cote à 3,20.

Kylian Mbappé marque un doublé ou plus face au TFC (cote à 2,55)

Une pluie de critiques s’est abattue sur Kylian Mbappé après sa double confrontation catastrophique face au Borussia Dortmund. Incapable de trouver le chemin des filets face au BvB, Kyks a déçu les supporters pour sa dernière en Ligue des Champions au Parc des Princes sous le maillot du PSG. Le champion du monde 2018 n’a plus le choix, il va devoir sortir un grand match face au TFC pour soigner ses adieux devant son public. Déjà auteur de 8 doublés en Ligue 1 cette saison, on l’imagine au moins réussir cette performance face à Toulouse pour son ultime match au Parc. Un juste retour des choses pour un joueur qui évolue depuis 7 ans au PSG et qui va filer au Real Madrid. La cote à 2,55 est peu risquée si l’on se fie à la force de caractère et à l’ego du n°7 parisien.

Le PSG l’emporte 4-1 face au TFC (cote à 14)

Comme évoqué plus haut, Kylian Mbappé va être surmotivé à l’idée de sortir une grosse performance face à Toulouse dans une rencontre où on imagine mal Luis Enrique se passer de ses services. C’est l’équipe type qui va être alignée par le technicien espagnol pour la dernière de son équipe au Parc des Princes dans une soirée où sera fêté le 12e titre de champion de l’histoire du club de la Capitale. On imagine donc une pluie de buts, à l’instar du 1-4 infligé au Barça, à l’OL et à face à Lorient. 3 matches disputés entre le 16 et le 24 avril peu avant la double confrontation face au BvB. Ce score de 4-1 jouit d’ailleurs d’une cote incroyable de 14. Un coup de poker audacieux à tenter pour les plus téméraires d’entre vous.

