Le FC Barcelone se déchire autour de Raphinha

Cet été, le FC Barcelone va se renforcer avec deux ou trois éléments forts pour préparer la saison suivante. Freiné par le fair-play financier et la balance économique du club, le directeur sportif Deco n’a en revanche pas une grande marge de manœuvre pour opérer. Xavi espère avoir un ailier, un milieu de terrain et un défenseur cet été à minima. En attaque, Robert Lewandowski est intouchable et souhaite rester en Catalogne, Lamine Yamal a réalisé une très bonne saison sur le côté droit, obligeant Raphinha à dépanner à gauche.

Et même s’il a fait de bonnes prestations, notamment la double confrontation contre le PSG en Ligue des Champions, le Brésilien de 27 ans ne sera pas forcément conservé cet été, comme l’assure Sport. Le club recherche un joueur qui est plus capable de déséquilibrer dans les situations d’un contre un. Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao, est courtisé par le FC Barcelone. Mais voilà, évacuer Raphinha de la Catalogne ne sera pas une mince affaire pour les dirigeants culés. Gourmands, ces derniers réclament d’ailleurs 80 millions d’euros pour céder l’ancien Rennais. Dans le marché actuel, vendre ce dernier à un tel prix paraît illusoire.

Raphinha n’a qu’une seule option

De son côté, on ne peut pas dire que le joueur soit enjoué à l’idée d’un départ du Barça. Installé au club depuis 2022, l’international brésilien est sous contrat avec l’institution catalane jusqu’en 2026. Et alors qu’il ne jouit pas d’une cote de popularité au plus haut (sauf en Premier League), le transfuge de Leeds risque bel et bien de n’avoir que des offres exotiques ou décevantes. Lui et son entourage ont d’ailleurs affirmé à Sport qu’il n’avait aucunement l’intention de partir l’été prochain.

Selon le média catalan, une offre de Premier League pourrait conditionner cet état d’esprit alors que les clubs anglais sont les seuls à pouvoir répondre aux exigences financières du Barça en Europe. De son côté, le joueur est également focalisé sur sa fin de saison. Bien que les pensionnaires du Camp Nou soient totalement passés à côté de leur cuvée 2023-2024, le gaucher cherche à inscrire son dixième but de la saison dans les prochaines semaines. Une réalisation qui lui permettrait de faire une nouvelle saison en double-double alors qu’il compte actuellement 9 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Pour rappel, il disputera cet été la Copa America avec le Brésil.