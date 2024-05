PSG : le vibrant hommage de Pedro Miguel Pauleta à Kylian Mbappé

Depuis vendredi, son départ du PSG à l’issue de la saison est officiellement acté. Secret de Polichinelle depuis plusieurs mois et alors que nous vous l’avions annoncé en exclusivité le 7 janvier dernier, KM7 va donc rejoindre le Real Madrid dans les prochaines semaines. En attendant, le champion du monde 2018 s’apprête à disputer son dernier match au Parc des Princes sous les couleurs parisiennes ce dimanche contre Toulouse (21h). Clivant depuis son arrivée dans la capitale, le capitaine de l’équipe de France voit encore tout le monde se déchirer sur la manière de lui faire des adieux à la hauteur de son passage au club. Alors que certains supporters ont un avis tranché avec lui et affirment qu’il n’est pas une légende du club parisien, plusieurs anciens joueurs ont tenu à saluer la grandeur de son passage à Paris. Et après Thomas Meunier, c’est Pedro Miguel Pauleta qui a rendu un hommage poignant à l’attaquant de 25 ans. Sur les ondes de RMC, l’ancien chouchou du Parc a affirmé que le passage de Mbappé à Paris était une franche réussite :

La suite après cette publicité

«Oui, j’ai ressenti de la tristesse. En tant que supporteur du PSG et qui aime le foot, bien sûr que je suis triste, mais c’est comme ça. Kylian fait partie de l’histoire du PSG. C’est un phénomène, un joueur qui a marqué le club. Mais le football, c’est comme ça, le club continue. Le PSG a déjà eu des grands joueurs qui sont partis. C’est vrai que qu’un joueur comme Kylian, c’est bien de l’avoir dans ton équipe. Il a choisi de partir, on doit tous respecter sa décision. J’espère qu’il terminera bien les trois matchs qui restent d’ici à la fin de la saison. Bien sûr que je suis triste, c’est un phénomène et quelqu’un que j’apprécie beaucoup. S’il est une légende du PSG ? Bien sûr! Cela fait sept ans qu’il est au PSG. C’est un joueur qui a marqué beaucoup de buts, qui a gagné beaucoup de titres. C’est vrai que tout le monde attendait le titre en Ligue des champions, mais sincèrement, je pense que c’est une vraie légende du club. C’est un jeune joueur, il a encore beaucoup d’années devant lui, mais tout ce qu’il a fait avec le PSG, c’est exceptionnel.»

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. Un premier but de Mbappé face à Toulouse peut vous rapporter jusqu’à 310€.