Stade Rennais - RC Lens : les compositions officielles

C’est bientôt la fin de cette saison 23-24 en Ligue 1 et c’est la panique à tous les étages notamment pour l’Europe. Le Stade Rennais reçoit ce dimanche soir à 21h le RC Lens au Roazhon Park à l’occasion de la 33ème journée. Une rencontre importantissime dans la course à la 6ème place qualificative pour la Ligue Europa Conférence puisque Rennes peut revenir au contact des Lensois en cas de victoire, les Rennais reviendraient à un petit point. On ne peut pas dire que les dynamique sont au beau fixe pour les deux équipes, des résultats en dents de scie et beaucoup de points perdus contre d’autres concurrents directs, personne n’arrive à avancer et à s’affirmer. Lens à l’occasion de creuser l’écart avec leur adversaire du soir et de l’écarter définitivement de cette course au top 6.

La suite après cette publicité

Côté terrain, Stephan et Haise alignent leurs hommes en forme. Rennes évoluera en 4-4-2 avec Truffert, Wooh, Theate et Seidu en défense. Doué jouera en tant que milieu gauche, Bourigeaud sera son pendant à droite. Le duo offensif sera compose de Kalimuendo et Gouiri. Lens sera en 3-4-3 avec Khusanov en défense centrale accompagné de Medina et de Gradit. Mendy et Fulgini au milieu de terrain puis Sotoca et Periera Da Costa pour soutenir Saïd, Wahi étant suspendu.

Les compositions d’équipes :

Stade Rennais : Mandanda - Seidu, Theate, Wooh, Truffert - Bourigeaud (cap.), Santamaria, Le Fee, Doué - Kalimuendo, Gouiri.

RC Lens : Samba (cap.) - Gradit, Khusanov, Medina - Frankowski, Mendy, Fulgini, Machado - Sotoca, Pereira Da Costa - Saïd.