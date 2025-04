Benfica : l’interminable descente aux enfers de Renato Sanches !

Le cauchemar continue. Longtemps considéré comme l’un des plus gros potentiels de la planète football, Renato Sanches (27 ans) voit surtout sa carrière minée par d’innombrables pépins physiques. Transféré au Paris Saint-Germain après un passage plus que convaincant du côté de Lille, le champion d’Europe 2016 n’avait ainsi disputé que 27 rencontres (2 buts) avant d’enchaîner une série de prêts, à l’AS Roma puis à Benfica. Revenu dans son club formateur, Sanches pensait que ce retour aux sources allait lui faire le plus grand bien. Mais encore une fois, son corps lui a joué des tours.

Cette saison, le natif de Lisbonne, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, n’a ainsi disputé que 17 matches avec les Aguias, toutes compétitions confondues (0 but, 0 passe décisive). Dix-sept rencontres, dont seulement trois en tant que titulaire. Un bilan pas fameux qui s’explique par trois stops à l’infirmerie qui l’ont éloigné des terrains pendant 126 jours cumulés. Mercredi soir, l’ancien joueur du Bayern Munich a d’ailleurs subi une nouvelle terrible déconvenue. Titulaire lors de la victoire des siens contre Farense (3-2), Sanches a finalement cédé sa place à la mi-temps. Et pour cause.

Un retour inévitable au PSG ?

Touché à la cuisse gauche, le droitier d’1m76 était remplacé par Leandro Barreiro. Une mauvaise nouvelle confirmée par le club portugais, ce jeudi, par le biais d’un communiqué officiel. Pire encore, selon les premières informations de la presse lusitanienne, le numéro 85 de Benfica devrait être écarté des terrains pendant environ 2 mois ! Un nouveau terrible coup d’arrêt pour l’international portugais (32 sélections, 3 buts), actuellement prêté avec option d’achat par le Paris Saint-Germain. Pour rappel, dernièrement, Record affirmait que l’actuel 2e de Liga Portugal Betclic aimerait le recruter définitivement pour la saison prochaine malgré une condition physique plus que fragile.

Très proche du président du SLB, Rui Costa, Renato Sanches bénéficierait en effet de la confiance de sa direction. Oui mais voilà, si les hautes sphères des Aguias voyaient en lui un élément clé pour la fin de la saison, cette nouvelle blessure change totalement la donne et pourrait donc complètement remettre en cause son avenir dans la capitale portugaise. En effet, si le prêt négocié avec le PSG prévoit une option d’achat de 10 M€, difficile aujourd’hui d’imaginer les Lisboètes envoyer une telle somme pour un joueur qui ne cesse de rechuter…