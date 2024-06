Chelsea hésite avant de signer sa première recrue estivale

Depuis quelques années, Chelsea s’est forgé une réputation de club qui a l’habitude de casser sa tirelire pour recruter à tire-larigot sur le marché des transferts. Ayant également sorti le chéquier à moult reprises l’été dernier, le club londonien devrait également être l’un des agitateurs du mercato en cours. Ainsi, nous vous évoquions récemment un intérêt prononcé des Blues pour Michael Olise, sensationnel la saison passée avec Crystal Palace, et Benjamin Sesko. L’une des autres pistes chaudes de Chelsea menait à Jhon Duran.

La suite après cette publicité

Auteur d’une saison remarquable avec Aston Villa (8 buts en 49 matches), l’attaquant colombien de 20 ans est dans les petits papiers des équipes de recrutement de Todd Boehly selon la presse anglaise. Mais alors qu’un accord aux alentours des 47 millions d’euros serait proche d’être trouvé avec les Villans, Chelsea hésite selon The Guardian. En cause, les prétentions salariales de l’ancien d’Envigado et des problèmes d’attitude qui pourraient poser un problème à la direction des Blues. Pour autant, le média d’outre-Manche affirme qu’il serait surprenant de voir les pensionnaires de Stamford Bridge faire demi-tour après avoir si bien avancé sur le dossier jusqu’ici. Affaire à suivre donc…