Chelsea : Benjamin Šeško et Michael Olise sont les priorités absolues

Nouvelle saison et nouveau chantier à venir pour Chelsea. Réussissant sa mission en faisant remonter Leicester dans l’élite anglaise, Enzo Maresca a vu sa cote monter et Chelsea s’est logiquement positionné rapidement pour la succession de Mauricio Pochettino. Leicester ne s’est pas opposé à son départ et c’est ainsi qu’il a débarqué à Londres pour cinq ans et un montant d’environ 12 millions d’euros. Adepte du jeu de possession et assez à l’aise avec les jeunes éléments, il a de quoi s’amuser du côté des Blues avec un projet qui se veut long-termiste : «le Chelsea Football Club est heureux d’annoncer la nomination d’Enzo Maresca au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine. L’Italien prendra ses fonctions le 1er juillet 2024 dans le cadre d’un contrat de cinq ans, avec une option d’une année supplémentaire».

L’entraîneur italien devra néanmoins vite convaincre puisque Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard et Mauricio Pochettino n’auront pas réussi : «Rejoindre Chelsea, l’un des plus grands clubs du monde, est un rêve pour tout entraîneur. C’est pourquoi je suis si enthousiaste à l’idée de saisir cette opportunité. J’ai hâte de travailler avec un groupe de joueurs et un personnel très talentueux pour développer une équipe qui perpétue la tradition de succès du club et qui rende nos supporters fiers», a-t-il ainsi déclaré. En tout cas, pas de temps à perdre dans les travées de Stamford Bridge puisque la direction des Blues en accord avec Maresca ont déjà deux grandes pistes avancées selon nos informations qu’elle compte bien verrouiller rapidement au vu de la concurrence accrue.

Des contacts établis avec deux joueurs !

Selon nos informations, Chelsea souhaite deux jeunes joueurs au profil offensif pour renforcer ses lignes d’attaque. La direction londonienne considère l’avant-centre slovène du RB Leipzig, Benjamin Šeško, et l’ailier français, Michael Olise, comme les deux grandes priorités estivales pour le prochain mercato. D’après nos indiscrétions, des contacts ont déjà été pris avec les représentants des deux joueurs et de premières discussions ont été entamées entre les différentes parties. Les Blues espèrent poursuivre les négociations pour trouver un accord. La propriété portée par Todd Boehly est déterminée à remettre les fonds nécessaires pour construire un groupe performant pour la saison prochaine.

Après une saison compliquée, Chelsea a conclu sa saison de championnat à la 6ème position avec néanmoins de belles épopées en coupes nationales avec une demi-finale en FA Cup et une finale en Coupe de la Ligue. L’heure est donc arrivée de réaliser un changement pour la troisième version du Chelsea sous BlueCo. Cela passera par un staff, où Enzo Maresca a d’ores et déjà été nommé, mais aussi par l’effectif qui n’arrive pas à performer malgré les investissements énormes du milliardaire américain, Todd Boehly, arrivé à la tête du club en juin 2022. Il a cassé sa tirelire pour attirer les plus grandes pépites du football européen, dépensant plus d’un milliard en trois mercatos.