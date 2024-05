Le Bologne FC annonce le départ de Thiago Motta

Thiago Motta et Bologne, c’est fini ! Le club rossoblù vient d’annoncer la fin de leur collaboration après deux saisons passées ensemble. L’ancien joueur du PSG n’a pas voulu prolonger son contrat à l’issue d’une saison exceptionnelle avec Bologne. Le club le remercie pour cette saison qui a permis à Bologne de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

« Au cours de ces deux années, j’ai connu un entraîneur préparé et gagnant, qui a donné à l’équipe une identité de jeu brillante. L’objectif de se qualifier pour la Ligue des Champions l’inscrit, ainsi que tous les joueurs, dans l’histoire de notre club. J’aurais aimé qu’il reste à Bologne, mais je ne peux que le remercier, lui et son équipe, pour ces merveilleuses saisons et lui souhaiter le meilleur pour l’avenir », a déclaré le président Joey Saputo sur le site officiel du club. Thiago Motta est désormais fortement pressentie à la Juventus de Turin.