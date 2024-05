FC Barcelone : Ronald Araujo a reçu une très grosse offre

Le FC Barcelone est sur le point d’accueillir son nouveau coach : Hansi Flick. Selon plusieurs médias espagnols et allemands, un accord a été trouvé entre le club de Liga et le tacticien allemand, qui devrait rapidement signer un contrat de deux saisons avec les Blaugranas. Un dossier de moins à gérer pour la direction catalane, qui va vivre un été compliqué à cause de sa situation financière particulièrement tendue, le fair-play financier de la Liga n’aidant pas.

En raison de ces problèmes financiers, il est fort probable que Flick ne puisse pas compter sur certains joueurs de l’effectif actuel lors de la présaison, puis du début du championnat. De nombreux joueurs sont ainsi annoncés sur le départ ; parmi eux, Ronald Araujo, Raphinha et Frenkie de Jong. Trois joueurs qui ont une belle valeur marchande et qui pourraient servir de pansement pour les comptes du club.

Et comme l’indique Mundo Deportivo ce jeudi, une première offre est arrivée. Elle concerne Ronald Araujo, qui était convoité par le Bayern depuis des mois déjà. Mais la proposition ne vient pas de Bavière mais de Londres, puisque c’est Chelsea qui a toqué à la porte. Le club londonien veut faire de l’Uruguayen le remplaçant de Thiago Silva. L’écurie de Premier League n’a pas encore formulé de proposition au Barça, mais s’est déjà mis en contact avec le joueur pour lui faire parvenir son intérêt.

Avec, sans surprise, des émoluments conséquents et une place de titulaire assurée. Il faut dire que les choses ont bien changé pour Araujo depuis ce match retour face au PSG. Un temps considéré comme intransférable, l’Uruguayen a été un peu déclassé suite à cette expulsion, qui, pour beaucoup, a été la principale raison de l’élimination des Barcelonais en quarts. L’explosion de Pau Cubarsi à ses côtés lui a aussi un peu enlevé ce statut de futur taulier de la défense. Désormais, Chelsea devra se mettre d’accord avec le Barça.