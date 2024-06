FC Barcelone : une nouvelle grande menace plane sur l’avenir de Vitor Roque

16 apparitions, 2 buts et 353 petites minutes de jeu. Voici le bilan famélique de Vitor Roque (19 ans) depuis son arrivée au FC Barcelone. Débarqué de l’Athletico Paranaense en janvier dernier, l’international brésilien (1 sélection), annoncé comme le futur du football auriverde, vit un début d’aventure pour le moins contrasté sous le maillot blaugrana. Laissé de côté sous les ordres de Xavi, le natif de Timóteo pourrait cependant profiter de l’arrivée d’Hansi Flick sur le banc barcelonais pour (enfin) exprimer son plein potentiel.

Dans cette optique, la presse catalane affirmait dernièrement que le technicien allemand comptait bel et bien sur le jeune attaquant pour la saison à venir, qui plus est à l’heure où Robert Lewandowski est lui annoncé sur le départ. Conscient de la faible marge de manœuvre financière du club, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne souhaiterait, ainsi, exploiter au maximum le talent déjà présent dans l’effectif. Une bonne nouvelle pour le clan Roque, à moins que… En effet, si Tigrinho semble déterminé à l’idée de s’imposer au Barça - il a écourté ses vacances en ce sens pour se rendre à la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despíi et parfaire sa préparation - son avenir demeure encore incertain.

Le Barça contraint de prêter Roque ?

Pisté par la Juventus Turin ou encore l’Atlético de Madrid, qui aimerait l’enrôler dans le cadre d’un échange avec Joao Félix, le droitier d’1m72 reste dépendant du fair-play financier. Ce samedi, Mundo Deportivo indique à ce titre que malgré l’ambition des Culers de le conserver, les finances du club pourraient contraindre le dernier deuxième de Liga d’envisager un prêt. Pour rappel, le Barça doit enregistrer Gavi et Baldé, des joueurs appelés à être titulaires, et qui n’ont pas encore enregistré leur contrat en Liga depuis leur renouvellement.

Si le Barça parvient à entrer dans la règle du 1:1, les chances de rester du Brésilien augmenteraient. Dans le cas contraire, la formation barcelonaise serait contraint d’ouvrir la porte à un départ. Pour remplacer Lewandowski, le FCB privilégierait alors des alternatives internes. Le média espagnol affirme, en ce sens, que Ferrán Torres ou Marc Guiu demeurent des options crédibles à la succession du Polonais, sans exclure des opportunités comme Pau Víctor, de retour d’un prêt à Girona, ou Ayoze Pérez, aujourd’hui sous les couleurs du Real Betis et disposant d’une clause libératoire estimée à 4 millions d’euros. Une chose est sûre, l’avenir de Vitor Roque est encore loin d’être scellé..