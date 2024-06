FC Barcelone : Hansi Flick a pris une grosse décision avec Vitor Roque

Il était arrivé en janvier avec l’étiquette de futur grand attaquant brésilien. Et pour une sacrée somme qui plus est, à savoir 30 millions d’euros fixes, puis 30 millions d’euros supplémentaires sous forme de bonus. Un investissement conséquent, surtout au vu des finances désastreuses de l’écurie catalane. Et ses premiers mois du côté de la Ciudad Condal ont été difficiles, puisque Xavi n’a que très peu compté sur lui. Il n’a ainsi été titularisé que 2 fois toutes compétitions confondues, pour 16 apparitions au total, inscrivant 2 buts.

Un temps de jeu famélique qui pose question à Barcelone. Xavi a-t-il été injuste avec lui ? Vitor Roque a-t-il le niveau pour le Barça ? Quoi qu’il en soit, l’entourage du buteur avait clairement menacé d’un départ il y a quelques semaines. Pas un prêt pour une saison histoire d’engranger du temps de jeu, mais un transfert définitif…

Flick a tranché

Mais voilà que la presse catalane dévoile des informations qui vont faire plaisir au clan Roque. Effectivement, le Brésilien est dans les plans d’Hansi Flick, le nouvel entraîneur du Barça. Consulté par sa direction au sujet du jeune attaquant, l’Allemand a répondu qu’il souhaite conserver le joueur dans son effectif. Et ce alors que Xavi avait, avant d’être démis de ses fonctions, demandé à sa direction de le faire partir en prêt.

Flick sait que le club n’a pas une marge de manoeuvre financière énorme pour le mercato et veut essayer d’exploiter au maximum le talent déjà présent dans l’effectif. Il est convaincu du potentiel du joueur, et ce dernier a très envie de prouver qu’il a sa place au FC Barcelone. Tigrinho devrait donc avoir plus d’opportunités de se montrer dès le mois d’août…