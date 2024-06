Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid préparent un échange totalement inattendu

Arrivé en septembre dernier sur le sol catalan dans le cadre d’un prêt, João Félix (24 ans) ne devrait pas faire son retour du côté de l’Atlético de Madrid, là où son contrat court jusqu’en juin 2029. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues lors du dernier exercice avec les Culers, l’international portugais (39 sélections, 8 buts) pourrait alors prolonger son aventure sous le maillot barcelonais. C’est en tout cas la volonté affichée par Hansi Flick, nouvel entraîneur des Blaugranas après le départ de Xavi.

Comme indiqué par Sport, ce jeudi, le technicien allemand est, en effet, séduit par le profil du natif de Viseu et compte bien s’appuyer sur lui la saison prochaine. Reste malgré tout à s’entendre avec les Colchoneros. Dans cette optique, le quotidien espagnol revient, dans son édition du jour, sur ce long feuilleton et les contours d’un potentiel futur deal. Si un transfert sec est d’ores et déjà exclu, notamment en raison des finances limitées du club barcelonais, l’Atlético de Madrid pousserait, aujourd’hui, pour céder son joueur par le biais d’un échange.

L’Atlético veut Vitor Roque !

Alors qu’un grand ménage se prépare du côté de la capitale espagnole avec les possibles départs de Memphis Depay ou encore Alvaro Morata, João Félix ne ferait lui plus vraiment partie des plans de Diego Simeone. Dès lors et pour accepter de céder son protégé, le dernier 4e de Liga aimerait attirer une star du FC Barcelone dans le cadre d’un échange (soit sec, soit de prêts favorable à toutes les parties). Dernièrement les noms de Ferran Torres et Ansu Fati étaient ainsi revenus avec insistance mais c’est désormais un nouveau profil que ciblerait l’écurie madrilène.

En effet, Sport indique que l’Atlético penserait davantage à Vitor Roque (19 ans). En manque de temps de jeu depuis son arrivée en Catalogne, la jeune pépite brésilienne, également suivie par Porto, la Juve et deux clubs anglais, pourrait alors glaner des minutes du côté de Madrid. Un dossier qui s’annonce malgré tout complexe puisque le joueur a lui affirmé son intention de rester au club et qu’Hansi Flick n’aurait, de son côté, aucune envie de voir le crack de Timóteo voguer vers de nouveaux horizons. Une chose est sûre, pour conserver João Félix, le Barça va rapidement devoir trouver un terrain d’entente avec les Colchoneros. Une situation qui devrait d’ailleurs se décanter au cours du mois de juillet…