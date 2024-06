Les grosses réserves d’un ex-coach du Real Madrid sur l’arrivée de Kylian Mbappé

Bernd Schuster fait partie des rares joueurs à avoir joué pour le Barça, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid durant sa carrière de joueur. Ensuite reconverti comme entraîneur, l’Allemand a de nouveau entraîné deux de ces équipes rivales : le FC Barcelone, en tant que conseiller technique, puis le Real Madrid en tant qu’entraîneur principal durant la saison 2007-2008. La connaissance de la Liga, le technicien de 64 ans l’a. Interrogé par AS, l’Allemand n’est pas convaincu par l’effectif merengue pour la saison prochaine.

« Mbappé arrive, mais tu perds Kroos… on oublie qu’il va être un problème pour Madrid. J’ai des doutes sur le milieu de terrain madrilène, car Kroos a été très important dans l’organisation du match et Madrid va perdre beaucoup de football, sans lui, au moment de créer le jeu », a-t-il déclaré sur l’équipe madrilène. Dans la foulée, le natif d’Augsbourg a tenu des propos sur son ancien club : « pour moi, le problème du Barça, ce n’est pas l’entraîneur, personne ne peut régler ça même si on le change chaque année. C’est un problème d’équipe : il faut rechercher la qualité pour vraiment se battre avec ceux qui sont au sommet. »